Ünlü rapçi Sefo'nun konserinde taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü Rapçi Sefo'nun İstanbul Yenikapı'daki konserinde izleyiciler arasında kavga çıkması nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. İzleyicilerin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı anlar, saniye saniye kameralara yansıdı. Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen İstanbul Festivali'nde 8 Ağustos gününde şarkıcı Sefo, dinleyenleriyle buluştu. Sahneye çıkan şarkıcıyı dinlemek için etkinlik alanına gelenler arasında bilinmeyen nedenlerle tartışmalar yaşandı. Konser devam ederken tartışmalar büyüyerek kavgaya dönüştü. KAVGAYI DURDURAMADILAR Taraflar birbirlerine taş, sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Konser alanındaki güvenlik görevlileri olayları durdurmakta güçlük çekti. Yaşanan kavgalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Magazin İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez İstanbul Magazin Güncel Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Ünlü rapçi Sefo'nun konserinde taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.