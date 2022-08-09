Ünlü rapçi Sefo'nun konserinde taşlı sopalı kavga! Ortalık savaş alanına döndü
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Rapçi Sefo'nun İstanbul Yenikapı'daki konserinde izleyiciler arasında kavga çıkması nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. İzleyicilerin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.
Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen İstanbul Festivali'nde 8 Ağustos gününde şarkıcı Sefo, dinleyenleriyle buluştu. Sahneye çıkan şarkıcıyı dinlemek için etkinlik alanına gelenler arasında bilinmeyen nedenlerle tartışmalar yaşandı. Konser devam ederken tartışmalar büyüyerek kavgaya dönüştü.
KAVGAYI DURDURAMADILAR
Taraflar birbirlerine taş, sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Konser alanındaki güvenlik görevlileri olayları durdurmakta güçlük çekti. Yaşanan kavgalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Magazin