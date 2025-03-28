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Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem

Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
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Ünlü şarkıcı Nilüfer yeni şarkısını yayınlayacağını duyurunca, "Şarkı yayınlamanın zamanı mı?" şeklinde tepkilerle karşılaştı. Nilüfer gelen eleştirilere isyan ederek, "Vatan sevgim, demokrasi anlayışım, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlılığım için kimseye laf ettirmem" dedi.

Şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Nilüfer, 21 Mart'ta yayınlama kararı aldığı yeni şarkısını bir hafta erteledi. Şarkısını 28 Mart'ta yayınlayacağını duyuran Nilüfer'e tepki yağdı. Ünlü sanatçı kullanıcılardan, "Şarkı yayınlamanın zamanı mı?" şeklinde linç seviyesine varan tepkilerle karşılaştı.

"ATATÜRKÇÜLÜĞÜME LAF ETTİRMEM"

Nilüfer gelen tepkilere isyan etti. Sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt veren Nilüfer şu ifadeleri kullandı: "Bu gece yayınlanacak şarkı, kariyerimde söylediğim sanıyorum 276'ncı şarkı. İçim kıpır kıpır ama bir yandan da günlerdir huzursuzum. Hayatımın bütün yollarını, müzik üstüne kurdum ben. Benim için müzik, hislerimi en derinden ve en doğru şekilde ifade edebildiğim tek dil. Bundan dolayı da, hiç pişmanlık yaşamadım. Hep üretmeye çalıştım. Hep kendi ilkelerimle, dimdik, eğilip bükülmeden, hiç durmadan inandığım yolda yürüdüm. Vatan sevgim, demokrasi anlayışım, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlılığım için kimseye laf ettirmem, Atatürkçü bir ailenin bu ilkelerle büyüyen bir evladı olarak... Burada doğdum ve burada son nefesimi vereceğim. En iyi bildiğim şeyi yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Sanat nefes aldırır, dayanma gücü verir. Bugüne kadar neler oldu, neler bitti, kimler geldi, kimler geçti, UNUTMAYIN. Daha demokratik, daha özgür, adaletli ve mutlu Türkiye'ye… Umutlarımız hiç tükenmez bizim. Sevgilerimle…"

Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

niye çıkarmasın şarkısını deprem mi oldu sel mi bastı het yeri bir hırsız hapse girmiş ya aaa

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

dinime, imanıma, inancıma laf ettirmem diyen yok, elbet hesap günü hesabını vereceksiniz.

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

ne varmış ki zamanda. gayet şarkı çıkarılabilir, düğün yapılabilir, bayram yapılabilir. bir hırsız ve onu savunan sözde öğrencilerin terörist eylemleri için neden eğlenceden geri kalalım.

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Siyasi görüşü ne olursa olsun Nilüfer bu ülkenin en önemli sanatçılarındandır. sanatıda onun ekmek kapısıdır. Kimse laf edemez.

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Haber Yorumlarıerman genç :

Ne diyon Açık konuş Hırsızın Arkasındayım Yakalayanların KArşısındayım..! Öylemi Derdin bumu..? 560 milyarı çalan bir hırsız ve ordusu var bunlar Avukatlık yapıyor

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