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Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi

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Başarılı oyuncu Ertan Saban, yeni dizisi Kötü Kan için imaj değiştirdi. İnce bir bıyık bırakarak saçlarını da dağıtan oyuncunun yeni imajı hiç beğenilmedi.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Ertan Saban, yeni sezonda NOW TV'de yayınlanacak olan Kötü Kan dizisinde rol alacak. Oyuncu, dizi için de imaj değişikliğine gitti.

TARZI BEĞENİLMEDİ

bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal'ı oynayacak olan Ertan Saban, incecik bıyık bırakarak saçlarını da dağınık halde kestirdi. Oyuncunun yeni imajı ünlü modacı Muammer Ketenci'ye benzetildi. Saban'ın imajını beğenmeyen kullanıcılar "Bu haliyle olmaz" yorumu yapıldı.

İşte Ertan Saban için yapılan bazı yorumlar:

Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi

KARTAL'IN HİKAYESİ ANLATILACAK

Kötü Kan dizisi bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal'ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak.

Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi

Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi

Ecem Altan
Ecem Altan
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