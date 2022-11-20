Yeni adresi belli oldu! Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i bomba projeyle dönüyor

Masumlar Apartmanı'nın Gülbeni Merve Dizdar, yeni dizisiyle ekranlara dönüyor. "Ömer" dizisinde "Emine" karakterine hayat verecek olan Dizdar hayranlarını bu gelişmeyle sevindirdi.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteriyle tam not alan Merve Dizdar'ın yeni bir dizide yer alıp almayacağı merak konusuydu. "Kar ve Ayı" filmiyle Altın Portakal alan oyuncu son olarak Adana'da çekilen Magarsus dizisinin çekimlerine katılmıştı.

Oyunculuğu ile göz dolduran başarılı oyuncudan beklenen haber geldi.Birsen Altuntaş'ın haberine göre, televizyondan da çok sayıda teklif alan Merve Dizdar eski yapım şirketi OGM Pictures'la el sıkıştı.

Başarılı oyuncu Onur Güvenatam'ın Star için çektiği "Ömer" dizisiyle el sıkıştı. Dizdar, Gülizar Irmak'ın yazdığı, Cem Karcı'nın ise yöneteceği dizinin kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncu dizide Ömer'in (Selahattin Paşalı) ablası Emine'ye hayat verecek. Emine babası Reşat'ı dinlememiş ve Hakan'a kaçmıştır. 5 çocuklu Emine'yi zor günler beklemektedir.