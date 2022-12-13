Yengesinin tedavi parasını alıp ortadan kaybolan adam, diziden etkilenerek adını 'Ezel Bayraktar' olarak değiştirdi

Abisi ve yengesini dolandırdığı iddiasıyla Müge Anlı'nın programına çıkan Ömer Can Aslanhan, bugünkü canlı yayında ailesiyle yüzleşti. Ezel filminden etkilenerek adını "Ezel Bayraktar" olarak değiştiren Aslanhan, "Dizideki karakteri sevdiğim için adımı değiştirdim. Benim bir kariyerim var. Ağbeyime parayı bana verme dedim ama verdi. Parayı çarçur ettim. Kazanınca paralarını vereceğim" diyerek kendisini savundu.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay işlenmeye başlandı. Tuğba ve Mehmet çifti 300 bin TL'lik tedavi parasının Mehmet'in kardeşi Ömer Can Aslanhan tarafından çalındığını söyleyerek yardım istedi. Abisi ve yengesiyle yüzleşmek için canlı yayına çıkan genç adamın kendisine verdiği yeni ismi herkesi şaşkına çevirdi.

YAŞADIKLARINI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eşinin kanser tedavisi için kullanacakları 300 bin TL'yi kardeşi Ömer Can Aslanhan'a kaptırdığını söyleyen Mehmet Aslanhan, canlı yayında mağdur olduğunu söyleyerek kardeşine seslendi. Tuğba hanım ise "Kanser olmasaydım bu parayla tüp bebek tedavisine başlayacaktık. Ancak şimdi kanser tedavim için kullanılacaktı. Bu kişi hem sağlığımı, hem de hayallerimi çaldı. İnsan insana bunu yapar mı?" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Seyyar satıcılık ve köfte satarak geçimini sağladığını söyleyen Mehmet Aslanhan, 5 aydır ulaşamadığı kardeşi Ömer Can Aslanhan'a çağrıda bulunarak "Ortaya çık paramızı ver" dedi.

"ÖMER" OLAN ADINI DİZİDEN ETKİLENEREK "EZEL BAYRAKTAR" YAPTI

Hakkındaki iddiaların ardından bugün Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkarak ailesiyle yüzleşen Ömer Can Aslanhan'ın hem adını hem de soyadını değiştirmesi dikkat çekti. Adını diziden etkilenerek "Ezel" olarak değiştiren genç adam, soyadını da "Bayraktar" yaptı. Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı "Ezel Bayraktar" karakterinden etkilenen Aslanhan, Müge Anlı'nın "Bayağı süslü püslü birisin" demesinin ardından "Evet karakterim böyle projelerim var. Oyuncu olacağım. Yeni bir proje var yeni imza attım. Para kazanınca paralarını vereceğim. Adımı da soyadımı da ailem yüzünden değiştirdim. Bunların soyismini bile kullanmak istemiyorum. Ezel Bayraktar'ı seviyorum" dedi.

"PARAYI BANA VERMEYİN DEMİŞTİM, SONRA DA ÇAR ÇUR ETTİM"

Abisi ve yengesinin iddiasına cevap veren yeni adıyla Ezel Bayraktar, "Benim ailem bana sahip çıkmadı. Çoğu uyuşturucu bağımlısı. Ağabeyim parayı güvendiği için bana verdi. Bana verme dedim ama verdi. Parayı ihtiyacım için kullandım. Evimden işimden oldum bu yüzden kullandım parayı. Çarçur ettim. Oyunculuk için yatırım yaptım. Eğitim aldım. Benim ailem kötü, Tuğba'nın ailesi de dolandırıcı" ifadelerini kullandı.