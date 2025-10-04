Yemek tarifi veren Bennu Gerede'nin takipçisine verdiği şaşırtıcı yanıt

Ünlü fotoğrafçı ve oyuncu Bennu Gerede, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yine gündeme oturdu. Daha önce katıldığı bir YouTube programında cinsel hayatına dair cesur açıklamalarıyla konuşulan Gerede, bu kez yemek tarifi videosunda verdiği yanıtla gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda bir programa katılan Gerede, "Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek." sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sözler hâlâ sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

BALİ'DE MUTFAĞA GİRDİ

2013'te Survivor'da yarışan, 2016-2018 yılları arasında Bali'de yaşamını sürdüren ve 2019'da İstanbul'a dönen Bennu Gerede, şimdilerde tatil için yeniden Bali'de bulunuyor. Doğa ile iç içe hayat tarzını sık sık paylaşımlara taşıyan Gerede, sosyal medya sayfasında bu kez ıspanaklı yemek tarifi ile takipçilerini selamladı.

VİDEODAKİ TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Gerede'nin yemek tarifi kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Videodaki ses tonu ve samimi anlatımı, yemeğin ötesine geçen bir etki yarattı. Paylaşım, izleyicilerden hem olumlu hem de şaşkınlık dolu yorumlar aldı.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN YANIT

Bir takipçisinin "Bennu sevişiyor musun yoksa yemek mi yapıyorsun?" yorumuna kayıtsız kalmayan Gerede, yine gündem olacak bir cevap verdi, "Severek ve sevişerek yemek yapıyorum!"

Bu söz, kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, takipçileri arasında da esprili yorumlara yol açtı. Bazı kullanıcılar Gerede'nin özgüvenini ve kendine has tarzını överken, bazıları ise yine tartışmalı çıkışlarından birini yaptığını belirtti.