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Yedi aylık hamile olan Ege Kökenli mini elbisesiyle kamera karşısına geçti

Yedi aylık hamile olan Ege Kökenli mini elbisesiyle kamera karşısına geçti
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2022 yılında Lior Ahituv ile evlenen Ege Kökenli, hamileliğinin 7. ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Mini pembe elbisesiyle objektif karşısına geçen Kökenli, paylaşımına "Hayat, ekstra pembe" notunu düştü.

Güneşin Kızları, Kalp Atışı ve Yahşi Cazibe gibi sevilen dizilerde rol alan oyuncu Ege Kökenli, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. 2022 yılında Lior Ahituv ile evlenen Kökenli, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olacağını duyurarak sevenlerine güzel haberi vermişti.

Yedi aylık hamile olan Ege Kökenli mini elbisesiyle kamera karşısına geçti

Hamilelik sürecini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaya devam eden Kökenli, şimdilerde 7 aylık hamile. Son olarak mini pembe elbisesiyle verdiği pozları Instagram'da takipçileriyle paylaşan oyuncu, belirginleşen karnı ve neşeli halleriyle dikkat çekti.

Yedi aylık hamile olan Ege Kökenli mini elbisesiyle kamera karşısına geçti

Ege Kökenli, renkli karelerine "Hayat, ekstra pembe" notunu ekleyerek, duygularını zarif bir ifadeyle yansıttı. Takipçileri ise bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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