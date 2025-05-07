Yedi aylık hamile olan Ege Kökenli mini elbisesiyle kamera karşısına geçti

Güneşin Kızları, Kalp Atışı ve Yahşi Cazibe gibi sevilen dizilerde rol alan oyuncu Ege Kökenli, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. 2022 yılında Lior Ahituv ile evlenen Kökenli, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olacağını duyurarak sevenlerine güzel haberi vermişti.

Hamilelik sürecini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaya devam eden Kökenli, şimdilerde 7 aylık hamile. Son olarak mini pembe elbisesiyle verdiği pozları Instagram'da takipçileriyle paylaşan oyuncu, belirginleşen karnı ve neşeli halleriyle dikkat çekti.

Ege Kökenli, renkli karelerine "Hayat, ekstra pembe" notunu ekleyerek, duygularını zarif bir ifadeyle yansıttı. Takipçileri ise bu paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.