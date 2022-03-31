Yaz sezonunu açan Tuğba Ekinci, bikinisiyle sere serpe uzanarak poz verdi

Sivri dili ve cüretkar pozlarıyla gündemden düşmeyen 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, havaların ısınmasıyla soluğu Antalya'da aldı. Tatil sezonunu açan Ekinci, bikinili pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

183 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Tuğba Ekinci, siyah bikinisiyle güneşlenirken bir de poz verdi. Sere serpe güneşlenen şarkıcı, o anlarını da "Hoş geldin 2022 yazı" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

İşte Tuğba Ekinci'nin ilk tatil pozu...