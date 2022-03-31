Yaz sezonunu açan Tuğba Ekinci, bikinisiyle sere serpe uzanarak poz verdi - Haberler

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Yaz sezonunu açan Tuğba Ekinci, bikinisiyle sere serpe uzanarak poz verdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci, yaz sezonunu açtı. Tatil için Antalya'ya giden şarkıcı, bikinisiyle sere serpe uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Sivri dili ve cüretkar pozlarıyla gündemden düşmeyen 44 yaşındaki Tuğba Ekinci, havaların ısınmasıyla soluğu Antalya'da aldı. Tatil sezonunu açan Ekinci, bikinili pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

183 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Tuğba Ekinci, siyah bikinisiyle güneşlenirken bir de poz verdi. Sere serpe güneşlenen şarkıcı, o anlarını da "Hoş geldin 2022 yazı" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

İşte Tuğba Ekinci'nin ilk tatil pozu...

Yaz sezonunu açan Tuğba Ekinci, bikinisiyle sere serpe uzanarak poz verdi

Yaz sezonunu açan Tuğba Ekinci, bikinisiyle sere serpe uzanarak poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Tuğba Ekinci, Instagram, Antalya, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Doğrucu Davut Davut:

Kaç yaşına geldin. Senin yaşındakiler torun torba sahibi oldular. Biraz öbür tarafa çalış artık.

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