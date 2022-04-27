Yaz sezonunu açan Merve Boluğur, cüretkar mayosuyla poz verdi - Haberler

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Yaz sezonunu açan Merve Boluğur, cüretkar mayosuyla poz verdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Bir süredir cesur pozlarıyla adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, yaz sezonunu açtı. Cesur mayosuyla havuz başında poz veren Boluğur, paylaşımına "Sahil güvenlik" notunu düştü.

Yıllar önce yayınlanan Acemi Cadı dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında çeşitli projelerde rol alan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

CESUR MAYOSUYLA POZ VERDİ

3,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sık sık takipçilerinden gelen sorular yanıtlayan Merve Boluğur, cesur pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. Havaların ısınmasıyla yaz sezonunu açarak Alaçatı'ya giden oyuncu, string model siyah mayosuyla havuz başında poz verdi. Oyuncunun "Sahil güvenlik" yazarak dil emojisi koyduğu paylaşımına yorum ve beğeni yağmaya devam ediyor. Yaz sezonu açılmadan tatile giden oyuncu, vatandaşlara seslenerek "Alaçatı bomboş, sahibi gibiyim. Lütfen gelmeyin" demeyi de ihmal etmedi.

İşte Merve Boluğur'un tatilinden kareler...

Yaz sezonunu açan Merve Boluğur, cüretkar mayosuyla poz verdi

Yaz sezonunu açan Merve Boluğur, cüretkar mayosuyla poz verdi

Yaz sezonunu açan Merve Boluğur, cüretkar mayosuyla poz verdi

Yaz sezonunu açan Merve Boluğur, cüretkar mayosuyla poz verdi

Yaz sezonunu açan Merve Boluğur, cüretkar mayosuyla poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Merve Boluğur, Instagram, Cinsellik, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Murat ÖREN:

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