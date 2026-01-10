Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi

Berfu Yenenler, aylar önce sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in YouTube programına konuk olduğu bölümde dikkat çeken bir itirafta bulunmuştu.

BERFU YENENLER'DEN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Kendi YouTube kanalında yayınladığı talk show formatındaki programında, çok ünlü bir konukla çekim sırasında ciddi bir gerginlik yaşadıklarını söyleyen Yenenler, bu nedenle söz konusu bölümü yayınlamama kararı aldığını açıklamıştı. Yenenler, çekim sırasında karşılıklı laf sokmaların arttığını, ortamın giderek gerildiğini ve yaşanan tatsızlığın kameralar kapandıktan sonra da devam ettiğini dile getirmişti.

O KİŞİ ÇAKAL ÇIKTI

İlerleyen günlerde, Yenenler'in tartışma yaşadığı kişinin rapçi Çakal olduğu ortaya çıkmıştı. Programla ilgili deneyimini anlatan Çakal, "Bu kadar terbiyesiz sorularla ve bu kadar kötü bir misafirperverlikle hayatımda hiç karşılaşmamıştım" ifadelerini kullanmıştı.

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR GERİLİMİ TIRMANDIRDI

İkili arasındaki tartışma, son olarak karşılıklı açıklamalarla yeniden alevlendi. Çakal'ın sözlerinin kendisine hatırlatılması üzerine sessizliğini bozan Berfu Yenenler, şu ifadeleri kullandı: "Benden kaynaklı bir durum olmadığını beni tanıyan herkes çok iyi bilir. Kimseyi mağdur etmek istemediğim için bölümü yayınlamadım. Yayınlasaydım mağdur olan ben olmazdım. Kendisiyle yine konuşurum, hiçbir problem yok. İsterse tekrar bir bölüm bile çekebiliriz."

ÇAKAL'DAN YANIT GELDİ

Berfu Yenenler'in açıklamalarına kayıtsız kalmayan Çakal ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir tarafım ağzının payını ver diyor, bir tarafım artık susman lazım" ifadelerine yer verdi.