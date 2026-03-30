Haberler

Galatasaray yeni bir sektöre giriyor! İşte dev projenin detayları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, yeni bir gelir modeli oluşturmak için kafe sektörüne adım atmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, "GS Store Cafe" projesini Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı ve franchise sistemi üzerinden gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu proje kapsamında 81 ilde kafe açılması ve 50 bin dolarlık isim hakkı bedeliyle yatırımcıların projeye dahil edilmesi planlanıyor. İşte dev projenin detayları...

  • Galatasaray, 'GS Store Cafe' adıyla kafe sektörüne girmeyi planlıyor.
  • Proje kapsamında 'GS Store Cafe'lerin 81 ilde açılması ve franchise modeliyle 50 bin dolarlık isim hakkı bedeliyle yatırımcıların dahil edilmesi hedefleniyor.
  • Galatasaray'ın Mağazacılık AŞ'si, 700 milyon dolar değerleme üzerinden halka arz edilmeyi planlıyor ve projenin ilk aşamasında 150 milyon dolarlık gelir hedefleniyor.

Galatasaray, yeni bir gelir modeli oluşturmak için kafe sektörüne adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün hayata geçirmeyi planladığı "GS Store Cafe" projesinin detayları netleşti.

81 İLDE YAYGINLAŞTIRILACAK

HT Spor'un haberine göre Galatasaray, kafe konseptini Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Proje kapsamında "GS Store Cafe"lerin 81 ilde açılması planlanıyor.

FRANCHISE MODELİYLE GELİR SAĞLANACAK

Kulüp, bu proje ile franchise sistemi üzerinden gelir elde edecek. 50 bin dolarlık isim hakkı bedeliyle yatırımcıların projeye dahil edilmesi ve geniş bir ticari ağ kurulması amaçlanıyor.

HALKA ARZ HAZIRLIĞI

Galatasaray'ın ticari yapılanması içinde yer alan Mağazacılık AŞ'nin, ilerleyen dönemde 700 milyon dolar değerleme üzerinden halka arz edilmesi planlanıyor. Bu adımın kulübe önemli bir finansal kaynak sağlaması bekleniyor.

İLK HEDEF 150 MİLYON DOLAR

Projenin ilk aşamasında yaklaşık 150 milyon dolarlık gelir hedefleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu hamleyle kulübün ekonomik gücünü artırmayı planlıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ellibin dolarlık isim hakkı bedeli. Borçlar herhalde böyle kapatılmak isteniyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

