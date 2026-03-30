Haberler

İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da gölet kenarında bulunan erkek cesedi bölgede geniş yankı uyandırırken, şahsın boğulma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yüzme bilmediği için suya giremeyen iki kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde sudaki şahsın son anları yer alırken, konuşmalar ise "İnsanlık ölmüş" dedirtti. Görüntüyü kaydeden kişinin "Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin" diye konuştuğu duyuldu.

  • Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir gölette bir erkek cesedi bulundu.
  • Olay yerinde bulunan kişiler, boğulma anlarını kaydederken 'Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin' ifadelerini kullandı.
  • Şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı ve olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Malatya'da gölet kenarında bir erkek cesedi bulundu. Şahsın boğulma anlarına ait görüntüler ortaya çıkarken, kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Viyadüğü mevkiinde bulunan gölette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde arkadaş grubu ile bölgeye gezmeye giden bir kişi su içerisinde bir şahsı fark etti. Cep telefonu kamerası ile şahsı kayda alan kişi sudan çıkması için çağrıda bulunsa da sonuç alamadı. 

KAYITTA SKANDAL SÖZLER

Yüzme bilmedikleri için suya giremeyen vatandaşlar, bir süre sonra şahsın hareketsiz şekilde su yüzeyinde kaldığını gördü. Boğulma anlarını kayda alan kişilerin "Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin" ifadelerini kullandıkları konuşma ise büyük tepki çekti.

GÖRÜNTÜLERİ YOLLADILAR

Bölgeden ayrılan şahıslar daha sonra sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları Cahit Zafer Leventoğlu'na durumu anlatarak kayda aldıkları görüntüleri gönderdi. Leventoğlu'nun ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda gölet kenarında bir erkek cesedi bulundu.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Şahsın suya kendi isteğiyle mi girdiği yoksa düştüğü mü henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Şahsın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı

İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var
Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni açıklama: Kontrolü ele geçirmeye başladık

Trump, İran'ı can damarından vurdu: Ele geçirmeye başladık
İsrail tarihinde bir ilk! 2026 bütçesi onaylandı

İsrail tarihinde bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur Ayça'dan 'veda' paylaşımı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kısmetse Olur Ayça'dan "veda" paylaşımı! Hemen hastaneye kaldırıldı
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı

Oğul annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı, anne ise polisi tokatladı
Otel odasında gözaltına alınan CHP'li Yalım’ın telefonundan pavyon görüntüleri çıktı

Otel odasında yakalanmıştı! Cep telefonundan pavyon görüntüleri çıktı
Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı

Ülkenin en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Kısmetse Olur Ayça'dan 'veda' paylaşımı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kısmetse Olur Ayça'dan "veda" paylaşımı! Hemen hastaneye kaldırıldı
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

Kameraları görünce panik oldular! Aralarındaki konuşmaya dikkat
4 saat boyunca ota tutundu! Mucize kurtuluş

Görüntü Aydın'dan! 4 saat boyunca ölümle pençeleşti