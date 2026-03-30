İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD'li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın

İran, Minab kentindeki kız ilkokuluna düzenlenen saldırıya ilişkin dikkat çeken bir suçlamada bulundu. Tahran yönetimi, saldırının sorumlusu olarak iki ABD Donanması subayını işaret ederek isimlerini ve fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı.

İKİ ABD’Lİ SUBAYI HEDEF GÖSTERDİLER

İran’ın Güney Afrika Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, USS Spruance gemisinde görevli komutan Leigh R. Tate ve icra subayı Jeffrey E. York’un Tomahawk füzelerinin fırlatılması emrini verdiği öne sürüldü. Paylaşımda, “Bu iki suçluyu hatırlayın” ifadelerine yer verildi.

“168 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ”

Saldırıda çoğunluğu çocuk olmak üzere 168 ila 170 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İranlı yetkililer, saldırının doğrudan bir okul hedef alınarak gerçekleştirildiğini savundu.

İRAN: SAVAŞ SUÇU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 28 Şubat’ta gerçekleşen saldırıyı “hesaplanmış bir saldırı” olarak nitelendirerek ABD’yi “savaş suçu ve insanlığa karşı suç” işlemekle suçladı.

ABD "İRAN SORUMLU" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise saldırının sorumlusunun İran olduğunu öne sürmüştü. Ancak New York Times’ta yer alan ve ABD askeri soruşturmasına dayandırılan haberde, okula ABD’ye ait bir Tomahawk füzesinin yanlış hedefleme nedeniyle isabet ettiği belirtildi.

YANLIŞ KOORDİNAT İDDİASI

Haberde, ABD ordusunun okulun bitişiğindeki İran üssünü hedef aldığı, ancak hedef koordinatlarının eski verilerle belirlendiği ifade edildi. Söz konusu binanın daha önce askeri üs olarak kullanıldığı bilgisi de raporda yer aldı.