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Yasemin Şefkatli'den "Çocukların çirkin" diyen takipçisine cevap: İçi sevgi dolu insan

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Dün ocak ayında dünyaya gelen ikiz bebeklerinin yüzlerini gösteren Yasemin Şefkatli, "Ay bu çocuklar çirkin" diyen takipçisine "İçi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanı" cevabını verdi.

2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebeklerini kucağına aldı. Ünlü çift, bir süredir gözlerden uzak büyüttükleri ikizlerini dün ilk kez yüzlerini paylaştı. Şefkatli, bebekleriyle ilgili olumsuz yorum yapan bir kadın takipçisine cevapsız kalamadı.

İkizleriyle eğlenceli pozlar veren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti "Biraz çılgın aile" notuyla Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin bebekleri için "Maşallah" yorumları yapılırken bir kadın kullanıcı Şefkatli'ye mesaj göndererek "Ay bu çocuklar çirkin" dedi. Takipçisinden gelen mesajı Instagram hesabından paylaşan Şefkatli de "Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları. Emir çok üzüldü gidip biraz süt içecek" cevabını verdi.

Yasemin Şefkatli'den 'Çocukların çirkin' diyen takipçisine cevap: İçi sevgi dolu insan

Yasemin Şefkatli'den 'Çocukların çirkin' diyen takipçisine cevap: İçi sevgi dolu insan

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (3)

Arkadaşlar Kanalıma Hoşgeldiniz:

Bazende nazar değmesin diye çirkin denir ya adetten söylemiş olduğunu umalım Allah bağışlasın

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0
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SUNSET null:

şansları güzel bu torunlarda dede sağlam.

2
0
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Mert D:

Neresi cirkin melek bunlar melek Allah analı babalı büyütsün inşallah

1
0
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