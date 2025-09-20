Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Magazin Bahane'nin son bölümünde Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın boşanma sürecini farklı yönleriyle masaya yatırdı. Programda cimrilik iddialarından aldatma söylentilerine, bastırılmış duygulardan nafaka tartışmasına kadar birçok konu gündeme geldi.

"EVLENSENİZDE ÇALIŞMAYI BIRAKMAYIN"

Kadınların evlilikte kariyerlerinden vazgeçmemesi gerektiğini söyleyen Gökay Kalaycıoğlu, Seda Sayan ve Müge Anlı örneklerini vererek şu ifadeleri kullandı, "Eğer ki bir erkek sevgilisine, karısına, hayatındaki kadına değer veriyorsa harcıyordur. Seda Sayan da bunu çok söyler, Müge Anlı da… Abi evlendiğinizde karşınıza sunulan imkân neyse ne… Çalışmayı bırakmayın kardeşim. Hiçbir adam için kariyerinizden vazgeçmeyin."

Hakan Solaker ise Şeyma Subaşı örneğiyle boşanma sonrası kadınların ekonomik özgürlüğünü tartışmaya açtı.

ÇOCUKLAR VE NAFAKA İDDİALARI

Boşanmanın ardından çocukların eğitimi, özel okul masrafları ve nafaka konusu gündeme geldi. Yasemin Ergene'nin boşanmayı hızlandırmak için eşinin şartlarını kabul etmiş olabileceği iddia edildi."

"14 YIL BASTIRILMIŞ KADIN"

Hakan Solaker, Yasemin Ergene'nin boşanma sonrası attığı adımları şu sözlerle değerlendirdi, "Yasemin Ergene olduktan sonra yemin ediyorum, en son Prag'taydı. Attı kendini kadın Avrupa'ya, bildiğin attı kendini yani. Bak ne biliyor musun baba, bu hani enerji sıkışır sıkışır, en ufak bir havayı bulduğu zaman boşluğu bulduğu zaman patlar ya… Biliyorsun ki.Yasemin'de bu var biliyor musun? 14 yıl boyunca bence bastırılmış kadın. Ben sana söyleyeyim bak. Sadece influencer demişler ki hadi yap moda ikonu ol. Onun dışında bastırılmış."

"ZORBALANMIŞ"

Gökay Kalaycıoğlu ise Yasemin'in geçirdiği estetik operasyonları psikolojik bir yansıma olarak yorumladı, "Zorbalanmış abi. Zorbalanmış. Ve ben kesinlikle söylüyorum sana, geçen hafta zaten bunu anlattım. Bu kadar estetiğe saldırmanın… bu kadar estetiğe saldırmak demeyeyim. E, saldırmış abi. Estetiğe sığınmak bunun adı. Bak, saldırmakla sığınmak arasında farklılık var. Estetiğe sığınmak, hırsını, hıncını oradan çıkarmış. Değiştiremiyor. O adamı değiştiremedikçe kendini değiştirmiş. Bak bunun psikolojide gerçekten bir karşılığı var. Kendi içinde bulunduğu durumu değiştiremeyip kendini değiştirmeye çalışıyor. Kendinden hırsını çıkartıyor."

SETLERE DÖNÜŞ İDDİASI

Hakan Solaker, Yasemin Ergene'nin yeniden setlere dönüş yapacağını vurguladı, "Dönecek. Büyük özlemi var, dönecek. Bak şu anda yapımcılar için, söylüyorum, Yasemin Ergene soyadını değiştirdikten 14 gün sonra bir reyting makinesi şu anda. Kim alırsa, iyi bir hikâyeyle bu işi patlatır. Ben onu hemen söyleyeyim. Şimdiden anlaşırlar, 2026'ya hazırlar. Çünkü bazı diziler giriyor, bazıları düşüyor biliyorsun. Ama emin ol, Yasemin Ergene 14 yıl sonra kendine ikinci bir başlangıç yapacak dizideki oyunculuğuyla."

Ayrıca Solaker, Yasemin'in özel hayatıyla ilgili öngörülerde bulunarak şunları söyledi, "Ben Yasemin'den bundan sonraki hayatında evlilik değil ama eğer bir sevgilisi olacaksa bunu cemiyet hayatından seçmeyecek." Gökay Kalaycıoğlu ise bu yoruma katılarak, kesinlikle bıktı." ifadelerini kullandı.