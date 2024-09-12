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Yasak aşkıyla Müge Anlı'ya çıkıp karısını aramıştı! Sevgilisi tarafından da terk edildi

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Yasak aşkıyla birlikte Müge Anlı'ya çıkıp evden kaçan karısını arayan Abdülhalim, "Karım beni turşu karşılığında kadınlara satıyor. Jigolo oldum" diyerek ağızları açık bırakmıştı. Bugün de yasak aşkı tarafından terk edildiğini söyleyen Adbülhalim, gözyaşları içinde geri dönmesi için yalvardı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı yasak aşkıyla Seher'le yayına çıkan Abdülhalim, evden kaçan karısını bulmak için yardım istedi. Kadınlarla para, zeytin, peynir ve turşu karşılığında birlikte olduğu ortaya çıkan Abdülhalim'in sevgilisi tarafından da terk edildi.

"SEHER BANA HUZUR VERİYORDU, ONUN KOKUSU HER YERDE"

Yayına tek başına çıkan Abdülhalim, Seher'in dün "Bankaya gidiyorum" diyerek yanından ayrıldığını ve kendisine ulaşamadığını söyledi. Ağlayarak Seher'e seslenerek Abdülhalim, "Dün yayından sonra onu doktora götürdüm, karaciğer yağlanması vardı. Tahlillerini yaptırdık çıktı bana 'Aşkım sen eve git ben bankadan para çekeceğim' dedi. Sonra da bir daha gelmedi. Akşam park ve kafelere baktım. Gece gözüme bir damla uyku girmedi. Çok seviyorum, bildiğiniz gibi değil. Karımı sevmiyorum. Sevgilim Seher bana huzur verdi. Evim şu an çok karanlık cezaevine girsem daha iyi. Onun kokusu her yerde. 47 yaşına geldim ve onun gibisini bulamadım. Hayatımda sadece Seher'i istiyorum. Seher'le imam nikahım var, eşimle boşanınca onunla hemen resmi nikaha geçeceğim" dedi.

Yasak aşkıyla Müge Anlı'ya çıkıp karısını aramıştı! Sevgilisi tarafından da terk edildi

MÜGE ANLI SİNİRLENDİ

Abdülhalim'in sözlerine sinirlenen Müge Anlı ise "Bu lafları size biri mi ezberletiyor. Dün de karın için bu lafları söyledin. Sizin yüzünüzden erkeklerden soğuyacağız" ifadelerine kullandı.

Yasak aşkıyla Müge Anlı'ya çıkıp karısını aramıştı! Sevgilisi tarafından da terk edildi

JİGOLO OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yasak aşkıyla yayına çıkarak herkesi şaşkına çeviren Adbülhalim'in jigolo olduğu ortaya çıkmıştı. 26 yıllık eşi tarafından para karşılığı başka kadınların evlerine gönderildiğini söyleyen Abdülhalim "Ben izin günlerimde kadınlarla buluşup para alıyordum, eşim de buna razıydı. Bazen turşu, peynir, zeytin, salamura alıyordum. O an evde ne varsa... Ben zorla almıyorum. Eşim turşu ve yaprak sevdiği için alıyordum. Eşimin rızası olmadan İstanbul'da bir yere gidemezdim. Onun rızası var ama şimdi her şeyi inkar ediyordu. Karım beni para karşılığına başka kadınlara satıyordu. O beni satıyor ben ne yapayım?" demişti.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

Tandogan Dogan:

lutfen bu tur orogramlar yasaklansin

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