Yasak aşk yaşayıp imam nikahı kıydığı söylenen Doğuş, iddiaları reddetti

Didem Arslan'ın programına çıkan Esra adındaki bir kadın, evli ve 2 çocuk babası Doğuş ile bir dönem yasak aşk yaşadıklarını ve imam nikahı kıydıklarını iddia etti. Avukatı aracılığıyla cevap veren Doğuş, hakkındaki yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayarak yasal yollara başvuracağını söyledi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına çıkan Esra ismindeki bir kadın, 9 yıldır sunucu Hoşkeden Hidayetkızı ile evli olan 2 çocuk babası Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını hatta dini nikah kıydıklarını ileri sürdü. Hakkındaki yasak aşk iddiasının ardından ailesiyle poz veren Doğuş, bu sefer de avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada yasal yollara başvuracağını belirtti.

"İDDİALAR GERÇEĞE AYKIRIDIR"

Doğuş'un avukatı Feyza Aktan, Instagram hesabından yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme isimli programda geçen hafta ısrarla adını geçirdiğiniz müvekkilim Doğuş hakkındaki iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu kamuoyuna arz ederiz. Müvekkilimin Alaattin isimli bir menajeri hiçbir zaman olmamıştır. Ayrıca müvekkilim Doğuş Mahir Düz isimli şahsı da tanımamaktadır ve hiçbir şekilde ilişkileri bulunmamaktadır. Programınızda yayınlanan, müvekkilin habersizce ve izni olmaksızın çekilmiş görüntülerinin yayınlanması; hem kaydeden hem de yayınlayan açısından Türk Ceza Kanununun 133. ve 34. maddeleri ile özel hayatın gizliliğini düzenleyen Kişisel Verileri Koruma Kanununa aykırıdır ve suç teşkil etmektedir."

"YAYINLARIN DERHAL DURDURULMASINI TALEP EDİYORUZ"

"Müvekkilim Doğuş'un evlilik hayatı ise kendisine özel olup sorumlu olduğu tek kişi de sevip saydığı ve şu an güzel bir evlilik yürüttüğü, çocuklarının annesi olan hanımefendidir. Hanımefendinin isminin zikredilmesi ve çocukların güvenliğini ihlal edecek ve psikolojisini bozacak şekilde yayın yapılması hem müvekkilimin eşinin hem de çocuklarının kişisel haklarına saldırı ve özel hayatlarının gizliliğinin ihlali niteliğindedir. Bu nedenle bu yayınların derhal durdurulmasını talep ederiz. Yukarı açıklanan hususlar sebebiyle tüm yasal işlemleri başlattığımız, müvekkilin kişilik hakkını zedeleyen her türlü söylem ve iftiraya karşı sonuna kadar gideceğimizi kamuoyuna arz ederiz."

"DOĞUŞ'LA İMAM NİKAHI KIYDIK" DEMİŞTİ

Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme programına katılan Esra Hanım, şarkıcı Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını hatta imam nikahı kıydıklarını ileri sürdü. Doğuş ile çektirdiği fotoğrafı da yayınlayan Esra Hanım "Doğuş evliliği için 'Anlaşamıyorum, mutlu değilim. Ayrılmak istiyorum ama ayrılamıyorum' dedi. Çocuklarına çok düşkün bir baba. Bana 'bu zamana kadar sen niye karşıma çıkmadın, seninle evlenirdim' demişti. Beni gördüğünde çok etkilenmiş sonra da görüşmeye başladık ve sevgili olduk. Doğuş bana 'karıcığım' derdi ve birkaç kez benim evimde kaldı. Doğuş sürpriz yapıp eve hoca getirmiş ve dini nikah bile kıydık" demişti.

Doğuş ve Esra Hanım