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Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sanatçı Mehmet Ali Erbil ile bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında, yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Erbil ve Ortaç'ın aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erbil, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan eski futbolcu Batuhan Karadeniz ise yurt dışında olduğu için yakalanamadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

MEHMET ALİ ERBİL ve SERDAR ORTAÇ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Polis, aralarında Serdar Ortaç'ın da olduğu diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Gözaltına alınan Ortaç'ın uyuduğu için kapısına gelen polisleri duymadığı ve yarım saat sonra kapıyı açtığı öğrenildi.

20 MİLYON TAKİPÇİLİ İBRAHİM YILMAZ DA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında sosyal medya üzerinden kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz da emniyete götürüldü. Yasa dışı bahis operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan bazı isimlerin yurt dışında olduğu tespit edildi. Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Yıldız dışında 2 milyon takipçisi bulunan müzisyen/fenomen Muzaffer Zorbey Erkoçlar, oyuncu/fenomen Alexander Menshikov ile fenomenler Sefa Caner Sarıçam ve Esma Sözen de sabah gözaltına alınan isimler arasında.

BATUHAN KARADENİZ YURT DIŞINDA OLDUĞU İÇİN YAKALANAMADI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasadışı bahis övme ve reklamını yapma soruşturmasında, eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Karadeniz, yurt dışında olduğu için yakalanamadı. Batuhan Karadeniz yurda girdiğinde gözaltına alınacak.

ERBİL'E TUTUKLAMA TALEBİ

Mehmet Ali Erbil, adliyede verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

BAKAN TUNÇ: SUÇ ŞÜPHESİ VARSA GEREĞİ YAPILIR

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ünlü isimlerin gözaltına alınması ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da soru yöneltildi. Soruşturmayı değerlendiren Bakan Tunç, "Yasa dışı bahis iddiasıyla ilgili yargının başlatmış olduğu bir soruşturma var. Soruşturma neticesinde kişiler kendilerini savunacaktır. Eğer kuvvetli bir suç şüphesi varsa ortada, onun da gereği yapılır" dedi.

Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Haberler.com / Ayça Elal - Magazin
Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı

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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSertaç Kaya:

Acunla uğraşırsan başına geleceği buydu Mehmet ali çok geçmiş olsun

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Haber YorumlarıSerdal karabudak1991:

ohhh iyi olmuş namussuza

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

10 milyon insan oynuyor Türkiye'de

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Haber YorumlarıSerkan Düzenli:

adelet bakanı diyosa doğrudur sonucda yargı bağımsızdir

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Haber YorumlarıMESUT DOGAN:

zaten hiç sevmediğim biridir.dogru yoldan sasarsan olacağın budur.icerde artık parmaktan sonrayı yasarsin

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Haber YorumlarıBurak Duruk:

Dede MALİ'ye 500x attı :)

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Haber YorumlarıJokerAllame:

bahisin beeeeeesssiiii

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Haber Yorumlarıtaner ipek:

Millipiyango sitesinde yasal oysaki ehuehu

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Haber YorumlarıMert Bozdoğan:

malı zaten uzatmalardasin rahat dursaydınya beyaa

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Haber YorumlarıEmre null:

bazi insanların gözü doymuyor Allah adama zenginlik vermiş birkac günlük ömrü kalmış hala fazla para kazanmanın peşindeler bu zamanın fitnesi de çocuklarımın riski fitnesidir seytan bu fitne ile Birçok insanı daha çok insani daha çok para kazandirmaya yoneltiyor ve insanların hayir yapmasına Allah yolunda harcamasina engel oluyor bazilarina iyilik yap fakirlere yardım et denildiğinde çocuğumun riski o para olmaz diyor oysa senin çocuğun da yarın büyüyecek çalışacak kazanacak kendi yuvasını kuracak sanki bir ömür boyu sen mi bakacaksın çocuklarına

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