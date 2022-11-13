Yargı'nın Ceylin'i duşta poz verdi, Instagram'da yer yerinden oynadı

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz, duşta verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu. Deniz, bu pozyla eleştirilerin hedefi oldu.

Dizisi reyting rekorları kıran güzel oyuncu Pınar Deniz, son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

DUŞTAN POZUNU PAYLAŞTI

Kaan Yıldırım ile aşkları tam gaz devam eden Pınar Deniz, cesur paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Deniz, duşta iç çamaşırıyla poz verdi. Eline bir de kadeh alan başarılı oyuncu olay olan pozuna "A'dan X'e" notunu düştü.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Oyunculuğu ile her kesimden tam not alan Pınar Deniz'in bu pozu ise çoğu hayranının hoşuna gitmedi. Sosyal medya kullanıcıları Deniz'i eleştiri yağmuruna tuttu.