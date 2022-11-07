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Yargı'ya damga vuran 10 Kasım sahnesi! Dizi 1 dakikalığına durdu, herkes saygı duruşuna geçti

Magazin Haberleri

Dün akşam heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana gelen Kanal D'nin iddialı dizisi Yargı'daki 10 Kasım sahnesi izleyicilerden tam not aldı. Dizideki bir sahnede tüm oyuncular, 1 dakika boyunca Atatürk'ün fotoğrafının karşısında 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimlerin paylaştığı Yargı dizisi dün akşam 42. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye damga vuran 10 Kasım sahnesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım, Yargı dizisi ekibi tarafından unutulmadı. Adliyede geçen sahnede siren seslerinin duyulmasının ardından herkes Atatürk'ün fotoğrafına bakarak bir dakikalık saygı duruşuna geçti.

Yargı dizisine damga vuran 10 Kasım sahnesi! Dizi 1 dakikalığına durdu, herkes saygı duruşuna geçti

Dizideki duygulandıran 10 Kasım sahnesi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kısa sürede Twitter'da gündem olan sahne için "Tüylerim diken diken oldu" ve "Hem duygulandım hem de gururlandım" yorumları yapıldı.

Yargı dizisine damga vuran 10 Kasım sahnesi! Dizi 1 dakikalığına durdu, herkes saygı duruşuna geçti

Yargı dizisine damga vuran 10 Kasım sahnesi! Dizi 1 dakikalığına durdu, herkes saygı duruşuna geçti

Yargı dizisine damga vuran 10 Kasım sahnesi! Dizi 1 dakikalığına durdu, herkes saygı duruşuna geçti

Yargı dizisine damga vuran 10 Kasım sahnesi! Dizi 1 dakikalığına durdu, herkes saygı duruşuna geçti

Yargı dizisine damga vuran 10 Kasım sahnesi! Dizi 1 dakikalığına durdu, herkes saygı duruşuna geçti

Ecem Altan
Ecem Altan
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