Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Müjdeli Haber

Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları, Kadın, Üzgünüm Leyla ve Olağan Şüpheliler gibi sevilen projelerden tanıdığımız Bennu Yıldırımlar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.

MÜJDEYİ VERDİ

Bir süredir herhangi bir projede yer almayan Yıldırımlar, "Bir süredir Şehir Tiyatrolarında oyunumuz var orada rol alıyorum. Temmuz ayında ise yeni bir projeye başlıyorum. Eylül ayında ekranlarda olacağım." diyerek sevenlerine müjdeli haberi verdi.

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

Bennu Yıldırımlar, 22 Kasım 1969'da doğdu. Özellikle Süper Baba'daki Elif, Yaprak Dökümü dizisindeki Fikret ve 2011-2014 yılları arası rol aldığı Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin karakterleriyle tanınmaktadır.

Erenköy Kız Lisesi mezunudur. 1990 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs gördü.

1995 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar'la evli ve Ada adında bir kız çocuk annesidir.

31 Mayıs 2016 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Shakespeare'ın "12. Gece" adlı oyununda Olivia karakterini canlandırmıştır.

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