Yalı Çapkını'ndaki ayak sahnesine izleyicilerden sert tepki: Midem bulandı

Yalı Çapkını dizisinin dün akşamki bölümünde Saffet'in Suna'nın ayakkabısını çıkartıp kokladığı ve sonrası masaj yapığı sahne izleyicileri sinirlendirdi. Böyle bir sahnenin ekranda yayınlanmaması gerektiğini söyleyen birçok sosyal medya kullanıcısı "Midem bulandı, nasıl kabul edip de bu sahneyi oynadınız?" yorumunu yaptı.