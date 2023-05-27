Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yalı Çapkını'ndaki ayak sahnesine izleyicilerden sert tepki: Midem bulandı

Yalı Çapkını'ndaki ayak sahnesine izleyicilerden sert tepki: Midem bulandı

Magazin Haberleri

Yalı Çapkını dizisinin dün akşamki bölümünde Saffet'in Suna'nın ayakkabısını çıkartıp kokladığı ve sonrası masaj yapığı sahne izleyicileri sinirlendirdi. Böyle bir sahnenin ekranda yayınlanmaması gerektiğini söyleyen birçok sosyal medya kullanıcısı "Midem bulandı, nasıl kabul edip de bu sahneyi oynadınız?" yorumunu yaptı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam 34. bölümüyle ekrana geldi. Babasının zoruyla sevmediği Saffet ile evlendirilen Suna'nın maruz kaldığı ayak sahnesi izleyicilerin midesini bulandırdı.

AYAK SAHNESİNE TEPKİ YAĞIYOR

Bir süredir evlenmek istediğ Suna (Beril Pozam) ile evlenen Saffet (Ediz Akşehir), ilk gecelerinde kendisiyle birlikte olmak istemeyen Suna'ya ayak masajı yapmak istedi. Suna'nın ayakkabısı çıkartarak koklayan Saffet, sonrasında masaj yapmaya başladı. Dizideki ayak sahnesi izleyicileri kızdırdı. Sahnenin gereksiz olduğunu ve ekranda yayınlanmaması gerektiğini söyleyen birçok kullanıcı tepki gösterdi.

Yalı Çapkını'ndaki ayak sahnesine izleyicilerden sert tepki: Midem bulandı

Yalı Çapkını'ndaki ayak sahnesine izleyicilerden sert tepki: Midem bulandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Yalı Çapkını Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title