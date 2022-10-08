Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Demet Akalın, yaptığıyla alay konusu oldu

Yayın hayatına yeni başlayan Yalı Çapkını dizisini izleyen Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dizinin sonunu bilen var mı? Kitap özeti çok eski dilde anlamadım" deyince alay konusu oldu. Yaptığı yazım yanlışlarıyla adında söz ettiren Akalın için "Yazdığın gibi okumadığın için anlamamışsındır" yorumu yapıldı.

Konser ve girdiği polemiklerin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, Star TV ekranlarının yeni dizisi Yalı Çapkını'nı izlemeye başladı. Dizinin sonunu merak eden Akalın'ın paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.

"YALI ÇAPKINI'NIN SONUNU BİLEN VAR MI?"

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ ve Gözde Kansu'nun başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin sonunu merak eden Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalı Çapkını'nın sonunu bilen var mı ya? Kitap özeti çok eski dilde anlamadım" dedi.

TİYE ALDILAR

Yaptığı paylaşımlardaki yazım yanlışlarıyla sık sık gündeme gelen Akalın'ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinin yorum yağmuruna tutuldu. Akalın'ın paylaşımını tiye alan kullanıcılar "Yazdığın gibi okumadığın için anlamamışsındır" yorumunu yaptı.