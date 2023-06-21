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Yalı Çapkını dizisinin setinde aşk! Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi

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Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncularından Doğukan Polat ve Selen Özbayrak'ın sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Bir süredir ilişki yaşayan çift, önceki akşam birlikte görüntülendi.

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın setinden aşk çıktı. 2 bölüm önce diziye veda eden Fuat rolünü oynayan Doğukan Polat ile Dicle'yi oynayan Selen Özbayrak aşk yaşamaya başladı.

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Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve Yalı Çapkını dizisindeki ölüm sahnesiyle izleyicileri ağlatan Doğukan Polat, aradığı aşkı buldu. Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen Polat, gönlünü rol arkadaşı Selen Özbayrak'a kaptırdı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Özbayrak'ın fotoğrafını yayınlayarak aşk iddiasını gündeme getiren oyuncu, önceki akşam güzel oyuncuyla görüntülendi.

Yalı Çapkını dizisinin setinde aşk! Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi

Yalı Çapkını dizisinin setinde aşk! Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi

Yalı Çapkını dizisinin setinde aşk! Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi

Yalı Çapkını dizisinin setinde aşk! Doğukan Polat ve Selen Özbayrak birlikte görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Doğukan Polat Yalı Çapkını Magazin Haberler

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