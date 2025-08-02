Yakışıklılar Günü'nde İrem Derici'den sakallı paylaşım

Her yıl 2 Ağustos tarihinde kutlanan Dünya Yakışıklılar Günü, sosyal medyada eğlenceli ve dikkat çekici paylaşımlara sahne oluyor. Bu günü unutmayan isimlerin başında ise renkli kişiliğiyle bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici geldi.

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra, aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sürekli gündemde olan İrem Derici, Dünya Yakışıklılar Günü'ne esprili bir gönderme yaptı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, photoshop yardımıyla hazırladığı sakallı fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Fotoğrafını "Dünya Yakışıklılar Günüm kutlu olsun" notuyla paylaşan Derici, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Ünlü şarkıcının kendine has mizah anlayışını ortaya koyduğu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında eğlenceli bir tartışma da başlattı.

İrem Derici'nin takipçileri arasında "Sakallı haliyle bile çok güzel", "Yakışıklılık sana yakışmış" gibi esprili yorumlar yapılırken, ünlü ismin paylaşımı günün en çok konuşulanları arasına girdi. Derici'nin bu renkli paylaşımı, sosyal medyada mizah rüzgarı estirdi.