Yakın arkadaşlıktan doğan sürpriz ilişki! Rıza Kocaoğlu yeni aşka yelken açtı

Kariyerinde Kuzey Güney, Ezel ve son olarak İnci Taneleri gibi başarılı yapımlarda rol alan usta oyuncu Rıza Kocaoğlu, bu kez özel hayatıyla gündemde.

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Sera Kutlubey ile ilişkisini noktalayan 46 yaşındaki Kocaoğlu, gönlünü müzik dünyasının genç isimlerinden Aybüke Albere'ye kaptırdı.

35 yaşındaki şarkıcı ile arasındaki 11 yaş farkı dikkat çekse de çiftin samimiyeti kısa sürede magazin dünyasının ilgi odağı oldu.

Kocaoğlu'nun sevgilisi Aybüke Albere'yi kucağına alarak verdiği neşeli pozlar objektiflere yansıdı. Çiftin mutluluğu sosyal medyada da gündem olurken, kulislerde ikilinin uzun süredir arkadaş oldukları ve bu yakınlığın zamanla aşka dönüştüğü konuşuluyor.