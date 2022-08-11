Yağmur Atacan'dan Eşine Şok Gönderme!

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti, yaz tatilini teknede geçiriyor. Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran çiftten Yağmur Atacan, eşine 'yaşlılık' göndermesinde bulundu. İşte detaylar...

12 Nisan 2008'de evlenen Pınar Altuğ- Yağmur Atacan çifti, sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Pınar Altuğ (47), sosyal medyayı aktif olarak kullanırken Yağmur Atacan (39) uzun bir süre Instagram'dan uzak durmuştu.

SOSYAL MEDYAYA HIZLI BİR GİRİŞ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde kural bozan Atacan, sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı. Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, özellikle 14 yıllık eşi Pınar Altuğ ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

"DİRENEMİYORUM BEN YAŞLANACAĞIM"

Eski oyuncu Yağmur Atacan paylaşımında şunları söyledi:

"Her sene 'Yıllara meydan okuyor.' Hangi yıllar len bu yıllar, daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım."

YAĞMUR ATACAN KİMDİR?

Yağmur Atacan (d. 19 Mayıs 1983, Gaziantep ), Türk oyuncu ve müzisyen.

Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yağmur Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep'te dünyaya geldi. Annesi diş hekimidir. İlkokulu Eskişehir'de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı.Yağmur Atacan, lise yıllarında ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı "Bebeto" karakteriyle tiyatro sahnesinde yer aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki eğitimini bıraktı. Okul hayatına sanatta yeterlilik eğitimi alarak devam etmektedir.

Ayrıca müzik yaşantısında profesyonel baterist olarak 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında Arkhé ve Hi-Jack gruplarında bulundu. 2006 yılında TRT televizyonunda "Ben İstersem" adlı programın sunuculuğunu yaptı.

2007 yılının Eylül ayında Pınar Altuğ ile nişanlandılar ve 12 Nisan 2008'de evlendiler. 27 Ocak 2009 tarihinde eşi Pınar Altuğ ile Su adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar. Ticaret hayatına atılmış ve tekne satmaktadır.

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

2 Eylül 1974 doğumlu olan Pınar Altuğ, liseyi Saint Benoit Fransız Lisesi"nde bitirmiştir. 1994 senesinde ise Miss Turkey seçilmiştir. Çocuklar Duymasın isimli diziyle tanınan ve Türk halkının sevdiği bir isim haline gelen Altuğ, mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başlamıştır. 17 yaşındayken babasını kaybetmiştir.

Liseden mezun olduktan sonra ise İstanbul'da İşletme bölümünü okumuştur. 21 yaşındayken ise "Miss Turkey" isimli yarışmada birinci olmuş ve adını duyurmaya başlamıştır.

Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bırakan Pınar Altuğ'un sunuculuk kariyeri 1995 senesinde magazin programları sunmasıyla başlamıştır. Asıl çıkışını ise 2002 senesinde yayınlanan "Çocuklar Duymasın" isimli dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yapmıştır.

Dizi Türkiye'de izlenme rekorları kırmşıtır. 2005 senesine kadar da yayınlanmaya devam etmiştir.

PINAR ALTUĞ'UN EŞİ KİM?

Meltem karakteriyle şöhreti yakalayan Pınar Altuğ, büyük firmaların reklam yüzü de olmuştur. 2008 senesinde Yağmur Atacan ile evlenen Altuğ'un yaptığı bu evlilik yaş farkı sebebiyle uzun süre konuşulmuştu. Altuğ'un bu evlilikten Yağmur adında bir kızı bulunuyor.