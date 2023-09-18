Yabani... YAMAN AİLESİNİN KİMLER OLDUĞUNU ÖĞRENEBİLECEK Mİ?

Köklü bir aileden kaçırılıp sokaklara düşen bir çocuğun, yıllar sonra evine dönmesi ile kendini yeniden var etme mücadelesini anlatan Yabani, 19 Eylül Salı akşamı saat 20.00' de 2. bölümüyle Fox TV'de...

Yaman Soysalanlar'ın malikanesinden kaçtığında perişan haldedir. Dövdüğü Alaz'ın kardeşi olma ihtimali ve en acısı yanlışlıkla bıçakladığı kadının annesi olma ihtimali onu darmadağın etmiştir.

Belki de ailesini bulmuştur ama artık penceresinden gizlice girdiği o evin kapısını çalacak yüzü yoktur.

Polis ve Soysalanlar her yerde onu aramaktadır. Ancak Yaman polise teslim olmadan önce gerçeği öğrenmeye kararlıdır. Kendini bildi bileli yanında taşıdığı yarısı yırtık çocukluk fotoğrafından başka kanıtı olmasa da…

Rüya'nın yardımıyla Neslihan'ın karşısına çıktığında işler hiç de hayal ettiği gibi ilerlemez… Artık gerçekler ortaya çıksa dahi kapanmayacak çok derin yaralar açılmıştır…