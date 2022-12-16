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Warner Bros, Henry Cavill'in Süperman rolüne son verdi

Magazin Haberleri

Dünyanın en büyük film ve televizyon yapım şirketilerinde bir tanesi olan Warner Bros, Henry Cavill'in Süperman rolüne son verdi. Hayranları bu haberle birlikte yapım şirketine tepki gösterdi.

39 yaşındaki Henry Cavill, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Warner patronları James Gunn vePeter Safran ile kısa süre önce toplantı yaptım. Üzülerek ifade edeyim ki bundan sonra Süpermen rolünde oynamayacağım söylendi" dedi.

Cavill, şöyle devam etti: Warner firması tarafından Ekim ayında geri geleceğimi açıkladıktan sonra böyle bir haberi almak kolay değil. Fakat hayat bu her şey olabilir. Bu karara saygı duyuyorum. Peter ve James'e tüm kalbimle başarılar diliyorum."

Warner Bros, Henry Cavill'in Süperman rolüne son verdi

Yıldız oyuncunun bu açıklamasından sonra hayranları sosyal medyadan yapım şirketine tepki gösterdi.

Warner Bros, Henry Cavill'in Süperman rolüne son verdi

Cavill, Süperman olarak ilk çıkışını 2013 yılında Zack Snyder'ın "Man of Steel" filminde yaptı. 2016 yapımı "Batman v. Superman: Dawn of Justice" ve 2017 yapımı "Justice League" filmlerinde aynı rolü tekrarladı.

Warner Bros, Henry Cavill'in Süperman rolüne son verdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Henry Cavill Magazin Haberler

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