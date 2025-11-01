Haberler

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Wanda Nara, eski eşi Mauro Icardi'ye sosyal medya üzerinden sert sözlerle yüklendi. Çocuklarının doğum günlerine ve okul toplantılarına ilgisiz kaldığını söyleyen Nara, "Kızlarına zaman ayıramayan birine bunu kim anlatacak?" diyerek Icardi'yi sorumsuz bir baba olmakla suçladı. Paylaşımı kısa sürede gündem yarattı.

  • Mauro Icardi, kızı Isabella'nın doğum gününde ona hediye göndermedi ve telefonla İtalya'da biriyle olduğunu söyleyerek gününü mahvetti.
  • Mauro Icardi, kızları Francesca ve Isabella ile Zoom üzerinden okul toplantısına katılmadı ve psikologlarıyla bir aydır konuşmadı.
  • Mauro Icardi, kızı Francesca'nın doğum gününe gitmedi, hediye göndermedi ve söyledikleri nedeniyle Francesca onu görmek istemiyor.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da manşetlerden düşmüyor. Bir dönem futbolcunun menajerliğini de üstlenen Wanda Nara, son açıklamalarıyla eski eşini bir kez daha karşısına aldı.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

"SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMİYOR"

Evlilikleri boyunca sık sık ihanet iddiaları ve tartışmalarla gündeme gelen çift, ayrılığın ardından bu kez çocuklarının velayeti nedeniyle karşı karşıya geldi. Nara, kızları Francesca ve Isabella üzerinden süren davada Icardi'yi hedef aldı.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Çocuklarının velayeti nedeniyle davaları devam eden Wanda Nara, Icardi'yi sorumsuz bir baba olarak suçladı.

Instagram hesabından paylaşım yapan ve bir anda gündeme oturan Nara, "Ne yazık ki bugün okulun istediği gibi kızlarınla toplantıya Zoom üzerinden katılacak zamanın olmadı. Ayrıca Isi'nin doğum günü için de hiçbir şey göndermedin. Kızların psikologları, bir aydır seninle konuşmak için zaman bekliyor.

"BİR TELEFONLA GÜNÜNÜ MAHVETTİN"

Kızlarına zaman ayıramayan birine bunu kim iletecek? Senin "baba" olarak varlığın olmadan da onlara hiçbir şey eksik etmiyorum. Bunu sadece, kızlarımı benden almaya çalışmak için para harcama isteğin geldiğinde hatırlatayım diye söylüyorum." dedi. Isabella'nın gününü mahvetmek istedin, telefonda ona İtalya'da biriyle olduğunu söyleyerek. Ne yazık ki o kişi seni ne daha iyi bir insan ne de daha iyi bir baba yapmana yardımcı oluyor. Onlar seni görmek ya da seninle konuşmak istemeseler de, ben onları buna zorluyorum. 27 Ekim'de, Isi'nin doğum gününde, onun mutlu olması için her şeyi yapmaya çalıştım ama sen sadece bir telefonla onun gününü mahvettin.

Kızına çiçek ya da bir hediye göndermeyi bile beceremedin mi? Francesca'nın hâlâ kendi doğum gününde yaptıklarını affetmediğini bile bile? Isi'nin öğretmeni seninle konuşmak istedi, ama sen "vaktim yok" dedin.

Francesca'ya doğum gününde söylediklerinden, doğum gününe gitmediğinden ve ona hediye göndermediğinden sonra artık seni görmek istemediler. Şimdi aynı şeyi Isi'ye de yaptın. Umarım artık kimsenin seni neden görmek istemediğini sormazsın.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEnes:

5-6 yasinda para içinde yüzen kızın psikoloğa mi ihtiyacı varmış.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı

Tarlayı kana buladı! Komşusunu öldürüp kafasına sıktı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Avukat cübbesiyle kamera karşısına geçen galericinin başı dertte

Avukat cübbesiyle kamera karşısına geçen galericinin başı dertte
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.