Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da manşetlerden düşmüyor. Bir dönem futbolcunun menajerliğini de üstlenen Wanda Nara, son açıklamalarıyla eski eşini bir kez daha karşısına aldı.

"SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMİYOR"

Evlilikleri boyunca sık sık ihanet iddiaları ve tartışmalarla gündeme gelen çift, ayrılığın ardından bu kez çocuklarının velayeti nedeniyle karşı karşıya geldi. Nara, kızları Francesca ve Isabella üzerinden süren davada Icardi'yi hedef aldı.

Çocuklarının velayeti nedeniyle davaları devam eden Wanda Nara, Icardi'yi sorumsuz bir baba olarak suçladı.

Instagram hesabından paylaşım yapan ve bir anda gündeme oturan Nara, "Ne yazık ki bugün okulun istediği gibi kızlarınla toplantıya Zoom üzerinden katılacak zamanın olmadı. Ayrıca Isi'nin doğum günü için de hiçbir şey göndermedin. Kızların psikologları, bir aydır seninle konuşmak için zaman bekliyor.

"BİR TELEFONLA GÜNÜNÜ MAHVETTİN"

Kızlarına zaman ayıramayan birine bunu kim iletecek? Senin "baba" olarak varlığın olmadan da onlara hiçbir şey eksik etmiyorum. Bunu sadece, kızlarımı benden almaya çalışmak için para harcama isteğin geldiğinde hatırlatayım diye söylüyorum." dedi. Isabella'nın gününü mahvetmek istedin, telefonda ona İtalya'da biriyle olduğunu söyleyerek. Ne yazık ki o kişi seni ne daha iyi bir insan ne de daha iyi bir baba yapmana yardımcı oluyor. Onlar seni görmek ya da seninle konuşmak istemeseler de, ben onları buna zorluyorum. 27 Ekim'de, Isi'nin doğum gününde, onun mutlu olması için her şeyi yapmaya çalıştım ama sen sadece bir telefonla onun gününü mahvettin.

Kızına çiçek ya da bir hediye göndermeyi bile beceremedin mi? Francesca'nın hâlâ kendi doğum gününde yaptıklarını affetmediğini bile bile? Isi'nin öğretmeni seninle konuşmak istedi, ama sen "vaktim yok" dedin.

Francesca'ya doğum gününde söylediklerinden, doğum gününe gitmediğinden ve ona hediye göndermediğinden sonra artık seni görmek istemediler. Şimdi aynı şeyi Isi'ye de yaptın. Umarım artık kimsenin seni neden görmek istemediğini sormazsın.