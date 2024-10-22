Vural Çelik'in ailesinden Gülse Birsel'e tokat gibi yanıt

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik'in cenaze törenine katılmayan Gülse Birsel, gelen tepkilerin ardından yaptığı eleştirel açıklama sonrası adeta linç edildi. Birsel'e bir tepki de Çelik'in ailesinden geldi.

Ailesi adına Gülse Birsel'in sözlerine ilişkin yazılı bir açıklamada bulunan Vural Çelik'in kız kardeşi Kadriye Çelik şunları söyledi:

"GÜLSE BİRSEL HADDİNİ AŞTI"

"Kamuoyunun dikkatine... Hayatımızın en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Çok sevgili ağabeyim Vural Çelik aramızdan ayrıldı ve derin bir acı bıraktı. Onun sıcak gülümsemesi, sevgi dolu yüreği ve hayatımıza kattığı güzellikler her zaman hatırlanacak. Unutmayalım ki, ağabeyim yaşamı boyunca birçok insanın kalbinde iz bıraktı. Bizlere öğrettiği değerleri, paylaştığı anıları ve verdiği sevgiyi asla unutmayacağız. Bu zor günlerde, birbirimize destek olmanın ve onun hatırasını yaşatmanın en önemli şey olduğunu biliyoruz. Çelik ailesi olarak acımız henüz çok tazeyken Gülse Birsel'in haddini aşan açıklamalarına üzülerek tanık olduk. Ağabeyim hakkında yapılan bu tür yorumların, savunma fırsatımız olmadan yapılmasının ne kadar yerinde olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Vural Çelik

"AĞABEYİMİN MEZARINA GİDİP HELALLİK İSTESİN"

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bir insanın kalemi yetenekli olabilir; ancak bu onun iyi bir insan olduğu anlamına gelmez. Ağabeyim, insanları mutlu etmeyi ve onları güldürmeyi çok seven, gördüğü her tebessümle mutlu olan bir insandı. Bu onun en büyük zenginliğiydi. Ağabeyim hayatı boyunca görme engelli bir anneye, bir kız kardeşe ve iki yeğene bakan, hayat mücadelesi veren, ekmeğinin peşinde koşarken kimseye boyun eğmeyen biriydi. Onuruyla yaşadı ve onuruyla aramızdan ayrıldı. Çelik ailesi olarak Gülse Birsel'e tavsiyemiz; ağabeyimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu, belki de bu zor günlerde bir nebze olsun kalplerimize su serper. Ağabeyim yüce gönüllüdür, umarız affeder. Başımız sağ olsun, acımız paylaşıldıkça azalacak."

NE DEMİŞTİ?

Gülse Birsel, Vural Çelik'in cenazesine neden katılmadığını da açıkladığı bir veda yazısında, "Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım... Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu. Özellikle bana ve Engin Günaydın'a çok nazı geçerdi. Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesajla ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp onsuz olmaz dememi bekledi. Yanlış karardı bence" ifadelerini kullanmıştı. Birsel, gelen tepkiler sonrası paylaşımını silmişti.