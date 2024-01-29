Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum

Göklerde Kartal Gibiyim, Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim ve Dido gibi şarkılarla adından söz ettiren başarılı sanatçı Volkan Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müziği bıraktığını ilan etti. Konak'ın açıklaması sevenlerini şaşkına çevirdi.

Daha önce gündemle ilgili yorumlarıyla dikkat çeken Volkan Konak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizde ve orta doğuda siyasi partiler ya tarikat ya tek adam sistemidir ve de siyaset yapan kişilerin zenginleşme alanıdır. Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin, ben yokum." Konak'ın paylaşımda müziği bıraktığını söylemesi sevenlerini şaşkına çevirdi. Ünlü isim, paylaşımını da yorumlara kapattı.