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Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum

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Karadeniz müziğinin başarılı sanatçılarından Volkan Konak, yaptığı açıklamada "Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Ben yokum" diyerek resti çekti. Müziği bıraktığı düşünülen şarkıcı, sözleriyle kafa karıştırdı.

Göklerde Kartal Gibiyim, Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim ve Dido gibi şarkılarla adından söz ettiren başarılı sanatçı Volkan Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müziği bıraktığını ilan etti. Konak'ın açıklaması sevenlerini şaşkına çevirdi.

Daha önce gündemle ilgili yorumlarıyla dikkat çeken Volkan Konak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizde ve orta doğuda siyasi partiler ya tarikat ya tek adam sistemidir ve de siyaset yapan kişilerin zenginleşme alanıdır. Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin, ben yokum." Konak'ın paylaşımda müziği bıraktığını söylemesi sevenlerini şaşkına çevirdi. Ünlü isim, paylaşımını da yorumlara kapattı.

Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum

Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum

Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum

Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Volkan Konak Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Habib Coskunoglu:

Herzamanki gibi cok agresivsin Volkan. Nerden geldigini ve seni buraya kim getirdigini UNUTMA. sinirlerine hakim ol

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sade vatandaş:

CEVABIM STANDART KIVIRTMADAN KİME KİMLERE NE DİYORSUN NE DEMEK İSTİYORSUN SÖYLE ONA GÖRE KONUŞALIM YAPTIĞIN AÇIKLAMAYIDA SÖZLERİNİN ARKASINDA DURACAK KADAR CESARETİN OLSA YORUMLARA KAPAMAZDIN UMARIM BUNLARI KAFAN KIYAKKEN YAZMAMIŞSINDIR

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