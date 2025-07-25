Volkan Konak'ın ismi KKTC'de sonsuza dek yaşayacak

Karadeniz müziğinin unutulmaz sesi Volkan Konak, 31 Mart 2024'te Ramazan Bayramı'nın birinci günü sahne aldığı otelde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. "Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan sanatçının ani vefatı, hem müzik dünyasında hem de hayranları arasında derin üzüntüye yol açtı. Konak, güçlü sesi ve eserleriyle Türk müziğinde unutulmaz bir iz bırakmıştı.

Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer ve Genel Sekreter Av. Dr. Barış Şensoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir dizi temaslarda bulundu. Görüşmelerde, Volkan Konak'ın vefatı sonrası gündeme gelen acil sağlık müdahale süreçlerinin ve hasta transfer koşullarının iyileştirilmesi konusu ele alındı. Bu adımın, benzer durumlarda hızlı müdahale ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırması hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca, KKTC halkının Volkan Konak'a duyduğu derin sevgi ve saygıyı ölümsüzleştirmek amacıyla anlamlı bir karar alındı. İskele mevkiinde ünlü sanatçının anısını yaşatmak için bir heykel yapılacağı açıklandı. Bu heykelin, hem Volkan Konak'ın sanata katkısını simgeleyeceği hem de hayranlarının onu anımsayacağı özel bir anıt olacağı ifade edildi.