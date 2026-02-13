Haberler

Volkan Konak'ın eşinden yürek burkan paylaşım

Güncelleme:
Usta sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, "Al Ömrümü"nün yeni versiyonunu yıllar sonra gerçekleştirdikleri düğün görüntüleriyle duyurdu. Paylaşım, sevenlerini duygulandırdı.

  • Volkan Konak, 31 Mart 2025'te KKTC'de verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti.
  • Volkan Konak'ın şarkısı 'Al Ömrümü' yeni versiyonuyla yayımlandı ve düğün görüntüleri eşliğinde klibi yayınlandı.
  • Volkan ve Selma Konak, 1992'de evlendi ve 2023'te 31 yıl sonra bir kır düğünü yaparak bu hayallerini tamamladı.

"Kuzeyin Oğlu" olarak hafızalara kazınan Volkan Konak, 31 Mart 2025'te KKTC'de verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata veda etmişti. Sanatçının dillerden düşmeyen şarkısı "Al Ömrümü" ise yeni versiyonuyla yeniden yayımlandı.

Konak'ın yaşasaydı 14 Şubat'ta düğün görüntüleri eşliğinde klibini yayınlamayı hayal ettiği öğrenildi. O hayal, vefatının ardından gerçeğe dönüştü.

Volkan ve Selma Konak, 1992 yılında hayatlarını birleştirmiş ancak dönemin maddi imkânsızlıkları nedeniyle düğün yapamamıştı. Çift, bu eksik kalan hayali 31 yıl sonra, 2023'te düzenledikleri özel bir kır düğünüyle tamamladı. Gelinlik ve damatlık içinde yeniden "evet" dedikleri o anlamlı gece, hem kendileri hem de sevenleri için unutulmaz anlara sahne olmuştu.

Şimdi ise o gecikmiş ama kalplere dokunan düğün görüntüleri, "Al Ömrümü"nün yeni versiyonuyla birlikte yeniden hayat buldu. Selma Konak'ın paylaşımı, hem bir aşkın zamana meydan okuyan hikâyesini hem de yarım kalan bir hayalin tamamlanışını gözler önüne serdi.

Klibin sonunda, 'Ben sana doyamadım... Son nefesimde bile adın dudaklarımda, Selmam. Canım karım...' sözleri yer aldı.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
