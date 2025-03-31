Volkan Konak'ın bilinmeyen hayat hikayesi! Maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadı

Karadeniz şarkılarının sevilen ismi Volkan Konak 58 yaşında hayata gözlerini yumdu.Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: "Sanatçı 00.17'de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42'de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR'a son verilmiştir."

MADDİ İMKÂNSIZLIK YÜZÜNDEN SENELER SONRA DÜĞÜN YAPMIŞTI

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak ile nikah masasına oturdu. Evlendiği dönem maddi imkânsızlıklar yaşayan ikili, 31 yıl sonra düğün yaptı. Volkan Konak 1992 yılında evlendiği Selma Konak'tan dünyaya gelen çocuklarına sırasıyla 'Şimal', 'Volkan' ve 'Derin' adlarını verdiler.

VOLKAN KONAK'IN EŞİ KİM?

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak ile nikah masasına oturdu. Dünyaya gelen çocuklarına sırasıyla 'Şimal', 'Volkan' ve 'Derin' adlarını verdiler. Evlendikleri dönemde maddi imkansızlık yaşayan çift, sade bir nikahla evlenmişti. 3 çocuk sahibi olan Konak çifti, hayallerini 31 yıl sonra gerçekleştirerek bir düğün yaptı. Kır düğünü tercih eden ikiliden Selma Konak, tüy ve işlemeli detaylı gelinlik tercih ederken Volkan Konak da siyah ve beyaz renklerin hakim olduğu bir damatlık giydi.

EŞİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Volkan Konak, geçtiğimiz senelerde yaptığı bir açıklamada eşi Selma Konak ile ilgili, "O benim sırt çantam, her yerde yanımda. Rahşan-Bülent Ecevit aşkı yaşıyoruz onunla. Volkan–Selma aşkı böyle bir aşk. Selma Hanım'ın elini tutmadan uyuyamam hala" ifadelerini kullanmıştı. Aşkın kendisi için ne ifade ettiğini de kelimelere döken Volkan Konak şu sözleri kullanmıştı: "Aşkı seviyorum. Aşk acısı beni pişirdi. Aşka aşık bir adamım. Aşk bir deprem bana göre sonra sevgiye dönüşüyor ama onlar artçı"

"FAZLA DUYGUSALIM"

Şarkıları, şiirleri ile sevenlerinin kalbinde ayrı bir yere sahip olan Volkan Konak, abartılacak kadar duygusal olduğundan da bahsetmiş ve şu ifadelerle kendini tanımlamıştı, "Haddinden fazla, abartılmış şekilde duygusalım. Gözyaşını seviyorum. Nemli gözlü olmaktan gurur duyuyorum. Uzun yolda ve geceleri çok ağlarım. Ağlamak, ruhumu terbiye eder. Kötü insanın gözyaşı yoktur, iyi insanın gözyaşı vardır. Kötü insan kurumuş ağaç gibidir. Gölgesi bile olmaz. Ben hep böyle yeşil, nemli olmayı seviyorum."

VOLKAN KONAK'A NEDEN KUZEYİN OĞLU DENİYOR?

Volkan Konak, Karadeniz'in Maçka ilçesinde doğmuş ve büyümüştür. Şarkılarında, konuşmalarında ve sanatsal kimliğinde Karadeniz'in etkileri çok belirgindir. Geleneksel Karadeniz müziğini modern dokunuşlarla birleştirerek geniş kitlelere ulaştırmıştır. Bu yüzden, kuzeyde yer alan Karadeniz Bölgesi'nin bir temsilcisi olarak "Kuzeyin Oğlu" lakabı yakıştırılmıştır

VOLKAN KONAK'IN HAYATI

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler master eğitimine başladı. 1991 yılında master eğitimini tamamladı.

Sanat ve müzik hayatına 1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı Suların Horon Yeri adlı müzik albümüyle başladı. Daha sonraları beste çalışmalarına başladı. Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın gibi değerli şairlerin eserlerini besteleyerek müziğini, tarzını belirlemiş oldu. Beste müziğinin içerisine etnik motifleri katarak örneği olmayan kendine özgü bir tarz yaratmış oldu.

VOLKAN KONAK'IN SANAT HAYATI

Konak, Efulim'i 1993 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı. Askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi. Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonra da bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Volkan Konak, 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. 1993 yılından bu yana albüm çalışmalarında yaklaşık elli adet bestesini sergilemiş ve bu çalışmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi. 1997 yılında Politika dergisi tarafından Yılın En İyi Müzik Sanatçısı seçildi. Volkan Konak'ın 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları "Kuzey Müzik Prodüksiyon' ile Fransız prodüktör Alain Finet arasında yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı.

KAZIM KOYUNCU ANISINA BESTE YAPTI

2000 yılında Şimal Rüzgarı adlı albümünü DMC'den çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümü çıktı. 2006 yılında ise Mora isimli albümüyle müzikseverlerle buluştu. Mora albümünde olan ve ablası Nuran Bahçekapılı'nın sözlerini yazdığı 'Gardaş' adlı eseri Kazım Koyuncu anısına bestelemiştir. Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra şiirsel yönü de olan Volkan Konak'ın birçok şiiri mevcuttur. Konserlerinde şarkılarının yanı sıra birçok şairden şiirlerde okuyan Volkan Konak, anlattığı esprili hikâyeleriyle izleyenlerinin ilgisini çeker. İki yıl süren Çernobil araştırmasıyla bu facianın Türkiye ve de özellikle Karadeniz Bölgesi üzerindeki etkilerini derleyip belgelendirmiştir. Kanserden babası dahil birçok yakınını kaybeden ve bunun acısını devamlı içinde duyan Volkan Konak, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı'nın yazdığı 'Cerrahpaşa' adlı eserini babası için bestelemiştir. Yıllardır Karadeniz Bölgesindeki kanser vakalarının artışına dikkat çekmek için uğraşan Volkan Konak, bölgeye Kanser Araştırma Hastanesi kurulması için mücadele etmektedir.

2009 yılında Mimoza adını verdiği yeni albümüyle sevenleriyle tekrar buluşan Volkan Konak, Mimoza albümünün ilk klibini 'Göklerde Kartal Gibiydim' adlı eserine, ikinci klibini ise 'Mimoza Çiçeği' adlı eserine çekmiştir. Albümünün üçüncü klip çalışmasını ise 'Yarim Yarim' adlı eserine çekmiştir.

2012 yılında ise Lifor isimli albümünü çıkararak sevenleriyle tekrar bir araya gelmiştir. Lifor albümünün ilk klibi, 'Nerdesin (Karagözlüm)' adlı esere çekilmiştir. Albümün ikinci klip çalışması ise albümü dinleyen ve seven kişilerce yapılan istek üzerine 'Ayletme Beni' adlı eser olmuştur.

VOLKAN KONAK'IN ALBÜMLERİ

1989: Suların Horon Yeri

1993: Efulim

1994: Gelir misin Benimle

1996: Volkanik Parçalar

1998: Pedaliza

2000: Şimal Rüzgarı

2003: Maranda

2006: Mora

2009: Mimoza

2012: Lifor

2015: Manolya

2017: Klasikler 1

2019: Dalya