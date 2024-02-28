Karnı burnunda fotoğraf paylaştı! Görüntüleri viral olan pavyon dansçısı hamile

Pavyonda dans ederken çekilen videosu ile adından söz ettiren ve sosyal medyanın gündemine oturan Ukrayna asıllı Izabel Lun isimli kadın, takipçileriyle hamile olduğunu paylaştı.

"İNŞALLAH SAĞLICAKLA KUCAĞINA ALIRSIN"

Genç kadının paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptıkları yorumlarda "İnşallah sağlıcakla kucağına alırsın" temennisinde bulundu.

BABASININ KİM OLDUĞUNU SÖYLEMİYOR

Bazı sosyal medya kullanıcıları da bebeğin babasını kim olduğunu merak ediyor. Ancak genç kadın bununla ilgili ser verip sır vermiyor.

İşte genç kadının o paylaşımı;