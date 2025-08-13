Vikingler'in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede

Bodrum'da tatil yapan Hasan Can Kaya, hayranı olduğu Vikingler dizisinin Kral Ragnar'ı Travis Fimmel ile karşılaştı. Ünlü komedyen, tanıştığı oyuncuyla çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Konuşanlar programıyla geniş kitlelere ulaşan komedyen Hasan Can Kaya, tatil için gittiği Bodrum'da sürpriz bir karşılaşma yaşadı. Dünyaca ünlü Vikingler dizisinde Kral Ragnar Lothbrok karakteriyle tanınan Avustralyalı oyuncu Travis Fimmel ile aynı mekânda bulunan Kaya, büyük hayranı olduğu ismi görünce fırsatı kaçırmadı.

Son haftalarda kulislerde dolaşan "Konuşanlar"ın yeni sezonda EXXEN'de olmayacağı yönündeki söylentiler, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Sessizliğini bozan Hasan Can Kaya, iddiaları doğrulayarak programın yoluna başka bir platformda devam edeceğini açıkladı. Yeni adresi konusunda ise şimdilik bilgi vermedi.

Sezonu kapatır kapatmaz Bodrum'a giden ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle şezlongta objektiflere takılmıştı.

Tatiline devam eden Kaya, bu kez dünyaca tanınan bir isimle yan yana gelmesiyle gündeme geldi.

Tüm dünyada büyük ilgi gören Vikingler dizisinde Kral Ragnar Lothbrok karakteriyle hafızalara kazınan Avustralyalı oyuncu Travis Fimmel'in Bodrum'da tatil yaptığı ortaya çıktı. Bir restoranda Fimmel'i gören Hasan Can Kaya, hayranı olduğu oyuncuyu hemen tanıyıp yanına gitti. İkili, kısa bir sohbetin ardından birlikte poz verdi. Kaya, bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine "Bodrum sürprizi" yaşattı.

