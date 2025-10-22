Vicky Pattison'dan şaşırtan cinsellik kararı

Ünlü televizyon yıldızı, BBC'nin popüler dans yarışması Strictly Come Dancing'de haftalık antrenmanlar ve yoğun tempo nedeniyle fiziksel olarak çok yorulduğunu, bu yüzden eşine vakit ayıramadığını ve çiftin aralarında "zorunlu bir cinsel perhiz" uyguladığını açıkça dile getirdi.

Rol aldığı Geordie Shore adlı yapımla tanınan İngiliz televizyon yıldızı Vicky Pattison uzun yıllardır birlikte olduğu Türk sevgilisi Ercan Ramazan'la ağustos ayında biri İngiltere'de biri de İtalya'da olmak üzere iki görkemli düğün yaparak evlenmişti.

"FİZİKSEL OLARAK YORULUYORUM"

Şimdi ise 37 yaşındaki Pattison, İngiltere'de yayınlanan Closer dergisine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü isim, BBC'nin popüler dans yarışması Strictly Come Dancing'in kendisini fiziksel olarak çok yorduğunu belirterek, "Bu cinsel yasak işi gerçekten kötü. Zaten sık sık birlikte olamıyoruz. Gün boyu antrenman yapıyorum, ardından podcast, sosyal medya işleri ve bir de kıyafet koleksiyonumla ilgileniyorum. Eve gelince tek istediğim şey dinlenmek oluyor" dedi.

"ERCAN SABIRLA BEKLİYOR, UMARIM FİNALE KALMAM!"

Ağustos 2024'te Londra'daki Marylebone Town Hall'da Türk asıllı eşi Ercan Ramadan ile evlenen ve eylül ayında İtalya'nın Puglia bölgesinde ikinci düğününü yapan Vicky Pattison, esprili bir şekilde "Ercan aylar oldu, vücudumu görmedi. Şu sıralar benden biraz sabırlı olmasını istiyorum. Muhtemelen finale kalmamamı diliyordur!" sözleriyle güldürdü.

"BAŞARIMI HÂLÂ HAK ETTİĞİME İNANMAKTA ZORLANIYORUM"

Pattison, yoğun tempoya rağmen en büyük mücadelesinin "impostor sendromu" (kendini yetersiz hissetme) olduğunu da itiraf etti. 2015'te I'm A Celebrity yarışmasında birincilik elde eden yıldız, ani şöhretin baskısıyla o dönemde zor günler geçirdiğini anlattı. Yakın çevresi, Vicky'nin hâlâ benzer bir çöküş yaşamaktan korktuğunu belirterek, "Vicky yıllardır özgüveniyle savaşıyor. Strictly'nin baskısı onun için çok ağır olabilir." dedi.