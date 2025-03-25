'Uzun zamandır işim yok' diyen ünlü oyuncu İETT otobüsüne binerken görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülenen ve muhabirlerin soruları üzerine uzun zamandır çalışmadığını, bu nedenle aşırı harcama yapmaktan ve lüks tüketimden kaçındığını ifade eden oyuncu Bade İşçil, önceki gün yine Bebek sahilinde objektife takıldı. İşçil, yürüyüşe uygun fiyatlı bir zincir markette mola verdi.

HALK OTOBÜSÜNE BİNDİ

Markete girip alışveriş yapan Bade İşçil, çıkışta otobüs durağına yürüdü. Hürriyet'te yer alan habere göre; Aşiyan'da halk otobüsüne binen oyuncunun yolculuğu iki durak sürdü. İşçil, indikten sonra yürüyüşüne devam etti.

İşte o anlardan kareler;