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"Uzun zamandır işim yok" diyen ünlü oyuncu İETT otobüsüne binerken görüntülendi

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Bir dönem ekranlarında fırtına gibi esen ünlü oyuncu Bade İşçil, önceki gün bir ucuzluk marketinden alışveriş yapıp market çıkışı halk otobüsüne bindi.

Geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülenen ve muhabirlerin soruları üzerine uzun zamandır çalışmadığını, bu nedenle aşırı harcama yapmaktan ve lüks tüketimden kaçındığını ifade eden oyuncu Bade İşçil, önceki gün yine Bebek sahilinde objektife takıldı. İşçil, yürüyüşe uygun fiyatlı bir zincir markette mola verdi.

'Uzun zamandır işim yok' diyen ünlü oyuncu İETT otobüsüne binerken görüntülendi

HALK OTOBÜSÜNE BİNDİ

Markete girip alışveriş yapan Bade İşçil, çıkışta otobüs durağına yürüdü. Hürriyet'te yer alan habere göre; Aşiyan'da halk otobüsüne binen oyuncunun yolculuğu iki durak sürdü. İşçil, indikten sonra yürüyüşüne devam etti.

İşte o anlardan kareler;

'Uzun zamandır işim yok' diyen ünlü oyuncu İETT otobüsüne binerken görüntülendi

'Uzun zamandır işim yok' diyen ünlü oyuncu İETT otobüsüne binerken görüntülendi

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıCaner Alp:

Bu kim la. Osuruktan haber

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarıa. ç.:

Teyfik'e yaptığın ihanetin cezasını çekiyorsun :)

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Ne acılar var şu hayatta

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıMevlüt:

Lüks giyimli fakir edebiyatı yapan reklam kokan hareketler

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Haber YorumlarıMusty:

kazandiginiz da size yeter

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