Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı

Hollywood'un aksiyon filmlerinin vazgeçilmez aktörü Bruce Willis'in demans hastalığına yakalanması hayranlarını üzmüştü. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden ünlü ismin son halini eski eşi doğum gününde paylaştı.

Dünyaca ünlü ABD'li ünlü aktör Bruce Willis, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Ancak bu özel gün, Willis'in son yıllarda mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle ailesi ve hayranları için duygusal bir anlam taşıyor. Willis, 2022 yılında afazi (konuşma ve dil becerilerinde bozulma) teşhisi almasının ardından 2023'te frontotemporal demans (FTD) tanısıyla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte, eski eşi Demi Moore, Willis'in yanında olmayı sürdürerek yakınlarından alkış topladı.

Bruce Willis'in 70. yaş gününde, Demi Moore sosyal medya hesabından eski eşinin son halini paylaşarak hayranlarını duygulandırdı. Moore, Willis ile çektirdiği fotoğrafın altına "Sevgili Bruce, 70. yaş günün kutlu olsun. Seni seviyoruz ve seninle gurur duyuyoruz" notunu düştü.

Bruce Willis, Hollywood'un en ikonik yüzlerinden biri olarak biliniyor. "Die Hard" serisi, "Pulp Fiction" ve "The Sixth Sense" gibi filmlerle sinema tarihine adını yazdıran aktör, afazi ve demans gibi nörolojik rahatsızlıklarla mücadelesini büyük bir cesaretle sürdürüyor. Afazi, hastaların konuşma, dil anlama ve iletişim kurma yeteneklerini etkilerken, frontotemporal demans ise davranış, kişilik ve dil becerilerinde ilerleyici bozulmaya neden oluyor. Willis'in ailesi, onun bu zorlu süreçte özel hayatını korumaya özen gösteriyor. Ancak zaman zaman yapılan açıklamalar ve paylaşımlar, hayranların ünlü oyuncuya olan sevgisini ve desteğini artırıyor.

HAYRANLARDAN DESTEK MESAJLARI

Bruce Willis'in 70. yaş günü, hayranları tarafından da büyük bir coşkuyla kutlandı. Sosyal medyada #BruceWillis etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı. Hayranlar, Willis'in sinema dünyasına kattığı değeri ve bu zorlu süreçte gösterdiği mücadeleci ruhu takdir ettiklerini belirtti.