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Uzak Şehir'in Mine'si isyan etti: Ne anam kaldı ne babam

Uzak Şehir'in Mine'si isyan etti: Ne anam kaldı ne babam
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Uzak Şehir dizisinde Mine karakterini canlandıran oyuncu Mine Kılıç, rolü nedeniyle sosyal medyada kendisine ve ailesine gelen hakaret içerikli mesajlara isyan etti. Özellikle kadın izleyicilerden gelen sert tepkilerden rahatsızlık duyduğunu belirten Kılıç, "Ne annem kaldı ne babam... Artık sessiz kalamam, yasal işlem başlatacağım" dedi.

Fenomen dizi Uzak Şehir'de Mine karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mine Kılıç, son dönemde sosyal medyada kendisine yöneltilen çirkin mesajlarla gündemde. Dizide Cihan ile yaşadığı aşk ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle karakteri üzerinden yoğun eleştirilere maruz kalan Kılıç, gelen mesajlar yüzünden isyan etti.

Uzak Şehir'in Mine'si isyan etti: Ne anam kaldı ne babam

"YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK"

Kılıç, yaptığı açıklamada sadece kendisine değil ailesine de mesajlar geldiğini belirterek, "Yeğenime kadar tuhaf fotoğraflar ve mesajlar atamazsınız. Artık ailesel bir şeylere dönüştüyse bunlara sessiz kalamam. Yasal işlem başlatılacaktır" dedi.

Uzak Şehir'in Mine'si isyan etti: Ne anam kaldı ne babam

"NE ANAM KALDI NE BABAM"

Posta gazetesine açıklamalarda bulunan Mine Kılıç, karakteriyle özdeşleştirilen tepkilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Daha da ilginci özellikle kadınların gözünde bu böyle. 'Sen nasıl sana seninle evlenmeyeceğini söyleyen bir adamla ilişki yaşamaya gönüllü olursun?' diye. Instagram yorumlarını bir görsen, ne annem kaldı ne babam" şeklinde konuştu.

Kılıç, karakterin senaryo gereği yaşadığı psikolojik dönüşümle birlikte tepkilerin arttığını da belirterek "Seyircinin kendini bu kadar kaptırdığı başka bir iş görmedim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haberler.com / Magazin
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