Üye Girişi
Haberler

Üvey Baba'nın 'Halil'i Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Üvey Baba'nın 'Halil'i Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem 'Üvey Baba' dizisinde 'Halil' karakterine hayat veren usta oyuncu Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. 85 yaşındaki İnkaya, dizi setlerine dönmeyi planladığını ve projeleri takip ettiğini belirtti.

Bir dönem ekranlara damgasını vuran 'Üvey Baba' dizisinde hayat verdiği 'Halil' karakteriyle hafızalarda kazınan usta oyuncu Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi.

Üvey Baba'nın 'Halil'i Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi

85 yaşındaki oyuncu, "Çok görünmüyorsunuz?" sorusuna, "Görünecek halimiz kalmadı" cevabını verdi. Ekrana dönmeyi planladığını belirten İnkaya, "Dönüş olacak. Şu ortamda olup, olmayacağı da zor. Çekmekte çok zor iş, ödemeler de korkunç oldu. Düzeleceğiz. Projeleri takip ediyorum. İsim vermek istemiyorum ama yönetmen iyi çekmiş, oyuncu iyi oynamış dediğim isimler var" dedi.

Kullandığı tuşlu telefonuyla dikkat çeken İnkaya, "Bende internet yok, olsa başım belaya girmişti, hapisteydim. Kim bilir neler yazacaktım" şeklinde esprili bir açıklama yaptı. Genç oyunculara tavsiyelerde de bulunan Usta oyuncu, "Senaryoyu bir kere değil, 60 kere okusunlar. Yönetmenle göz göze gelsinler. İnandırıcılığınla seyredilirsin" dedi.

Üvey Baba'nın 'Halil'i Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi

ŞEMSİ İNKAYA KİMDİR?

İstanbul'da 1939 senesinde dünyaya gelen Şemsi İnkaya, sanat hayatına amatör olarak İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü Gençlik Tiyatrosu'nda başladı. İlk oyunu 'Pabuçcu Ahmet' olan İnkaya, 'Darbe', 'Kırık Kanatlar', 'Kertenkele', 'Üvey Baba', 'Gece Sesleri', 'Ben Onu Çok Sevdim', 'Canikom', 'İçerideki', 'Ah Bu Gençlik', 'Vur Patlasın Çal Oynasın' gibi birçok önemli projede yer aldı.

Haberler.com / Umut Halavart - Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan ilk isteği

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 9 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Side Antik Kenti nerede, ne zaman yapıldı? Side Antik Kenti giriş ücretleri ne kadar, gece açık mı? 7 yaşındaki Berresu'ya ne oldu? Ankara'da 1. sınıf öğrencisi neden öldü? MASTERCHEF ANTALYA PİYAZI TARİFİ! Antalya piyazı nasıl yapılır, Antalya piyazı malzemeleri neler? Masterchef 8 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te hangi takım kazandı? Gelin Evi kim kazandı? 8 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 9-10 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Emeklilere pazar desteği başvuruları ne zaman bitiyor? İBB pazar desteği başvuru ekranı! MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Enflasyon farkına göre memur maaş zamları ne kadar, kaç TL? Ocak ayı memur maaşı ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.