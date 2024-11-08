Üvey Baba'nın 'Halil'i Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Bir dönem ekranlara damgasını vuran 'Üvey Baba' dizisinde hayat verdiği 'Halil' karakteriyle hafızalarda kazınan usta oyuncu Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi.

85 yaşındaki oyuncu, "Çok görünmüyorsunuz?" sorusuna, "Görünecek halimiz kalmadı" cevabını verdi. Ekrana dönmeyi planladığını belirten İnkaya, "Dönüş olacak. Şu ortamda olup, olmayacağı da zor. Çekmekte çok zor iş, ödemeler de korkunç oldu. Düzeleceğiz. Projeleri takip ediyorum. İsim vermek istemiyorum ama yönetmen iyi çekmiş, oyuncu iyi oynamış dediğim isimler var" dedi.

Kullandığı tuşlu telefonuyla dikkat çeken İnkaya, "Bende internet yok, olsa başım belaya girmişti, hapisteydim. Kim bilir neler yazacaktım" şeklinde esprili bir açıklama yaptı. Genç oyunculara tavsiyelerde de bulunan Usta oyuncu, "Senaryoyu bir kere değil, 60 kere okusunlar. Yönetmenle göz göze gelsinler. İnandırıcılığınla seyredilirsin" dedi.

ŞEMSİ İNKAYA KİMDİR?

İstanbul'da 1939 senesinde dünyaya gelen Şemsi İnkaya, sanat hayatına amatör olarak İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü Gençlik Tiyatrosu'nda başladı. İlk oyunu 'Pabuçcu Ahmet' olan İnkaya, 'Darbe', 'Kırık Kanatlar', 'Kertenkele', 'Üvey Baba', 'Gece Sesleri', 'Ben Onu Çok Sevdim', 'Canikom', 'İçerideki', 'Ah Bu Gençlik', 'Vur Patlasın Çal Oynasın' gibi birçok önemli projede yer aldı.