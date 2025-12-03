Üşümezsoy: Bir anda göle atladım, timsahlar vardı

Üşümezsoy, Survivor'a katılma ihtimali sorusuna, "Tabii giderim. Survivor bana çok basit kalır. Şimdiki kadroya baktım, Bayhan falan… Ben olsam haksız rekabet olurdu." yanıtını verdi.

"ACUN'UN BAŞ STARYIM" ÇIKIŞI

Üşümezsoy programda, "Acun'un baş starıyım ben. 'Yok Böyle Dans' için bana 500 bin dolarlık bütçe ayırdılar ama kabul etmedim. O yüzden aramız biraz bozuk, adeta kan davası gibi." ifadelerini kullandı.

KENYA'DAKİ TİMSAHLI MACERA TEKRAR GÜNDEMDE

Programda Üşümezsoy'un yıllar önce Kenya'da yaşadığı macera da gündeme geldi. Ünlü profesör, timsahlarla dolu bir gölde yüzerken hissettiklerini şöyle anlattı: "Bir anda göle atladım, timsahlar vardı ama hiç tereddüt etmedim. Tuğba Özay da beraberdi. Araştırmalarım sayesinde timsahların dört ayağı yere basmadan saldırmadığını biliyordum, o yüzden rahattım."