Haberler

Üşümezsoy: Bir anda göle atladım, timsahlar vardı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez bilimsel açıklamalarıyla değil, katıldığı programda yaptığı iddialı Survivor yorumlarıyla magazin gündeminin merkezine oturdu. Programda kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

  • Üşümezsoy, Survivor'a katılma ihtimali sorulduğunda 'Tabii giderim. Survivor bana çok basit kalır.' yanıtını verdi.
  • Üşümezsoy, 'Acun'un baş starıyım ben. 'Yok Böyle Dans' için bana 500 bin dolarlık bütçe ayırdılar ama kabul etmedim.' ifadelerini kullandı.
  • Üşümezsoy, Kenya'da timsahlarla dolu bir gölde yüzdüğünü ve Tuğba Özay'ın da beraber olduğunu belirtti.

Üşümezsoy, Survivor'a katılma ihtimali sorusuna, "Tabii giderim. Survivor bana çok basit kalır. Şimdiki kadroya baktım, Bayhan falan… Ben olsam haksız rekabet olurdu." yanıtını verdi.

"ACUN'UN BAŞ STARYIM" ÇIKIŞI

Üşümezsoy programda, "Acun'un baş starıyım ben. 'Yok Böyle Dans' için bana 500 bin dolarlık bütçe ayırdılar ama kabul etmedim. O yüzden aramız biraz bozuk, adeta kan davası gibi." ifadelerini kullandı.

KENYA'DAKİ TİMSAHLI MACERA TEKRAR GÜNDEMDE

Programda Üşümezsoy'un yıllar önce Kenya'da yaşadığı macera da gündeme geldi. Ünlü profesör, timsahlarla dolu bir gölde yüzerken hissettiklerini şöyle anlattı: "Bir anda göle atladım, timsahlar vardı ama hiç tereddüt etmedim. Tuğba Özay da beraberdi. Araştırmalarım sayesinde timsahların dört ayağı yere basmadan saldırmadığını biliyordum, o yüzden rahattım."

Şahan Kartal
Haberler.com / Magazin
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

BUNDAN BİZE NE DUA ET SENİ TİMSAH YEMEMİŞ

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Kılınç:

Rızaaaaa.....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Kılınç:

Ziyaaaa.... :):)

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
