Üstsüz denize giren Didem Soydan, göğüslerini elleriyle kapatarak poz verdi
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Paylaşımları ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren güzel manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından denizde verdiği üstsüz pozlarını paylaştı. Denize üstsüz giren Soydan, göğüslerini elleriyle kapatarak verdiği pozu da takipçilerinin beğenisine sundu.
Açıklamalarıyla ve kendine has tarzıyla konuşulan model Didem Soydan, tatil pozlarıyla da sosyal medyayı kasığp kavurdu. Kusursuz fiziğiyle konuşulan model, denize üstsüz girerek göğüslerini de elleriyle kapatarak poz verdi.
Yurt dışında tatil yapan Didem Soydan, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Siyah tanga bikini tercih eden model, denize üstsüz girmeyi tercih etti. Denizde pozlar veren Soydan, elleriyle göğüslerini kapattığını pozlarını da 734 bin takipçisinin beğenisine sundu. Ünlü ismin hiçbir not eklemeden yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.
Geçtiğimiz haftalarda Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Didem Soydan, 34 beden olmasıyla ilgili konuşurken "34-36 bedenim. Çekim varsa 34'e düşüyorum, yoksa 36'ya geri dönüyorum. Çok gıcık edecek bir cevap olduğu için söylemek istemiyorum ama, ben kilo almıyorum. Çok rahatsız edecek bir durum biliyorum... Kadınlarda kiloyu çok beğeniyorum. Biz Arnavut olduğumuz için büyük ihtimalle, seviyorum kadınlarda kiloyu" demişti.