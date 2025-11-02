Usta oyuncu Halil Ergün, Yaprak Dökümü'nün final sahnesini yıllar sonra yeniden canlandırdı
79 yaşındaki usta oyuncu Halil Ergün, yıllar sonra katıldığı bir televizyon programında, Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapımlarından "Yaprak Dökümü"nün final sahnesini yeniden canlandırdı. "Ali Rıza Tekin" karakterine geri döndüğü o anlarda gözyaşlarına hakim olamayan Ergün, dizinin hem kariyerinde hem de kişisel hayatında özel bir yere sahip olduğunu anlattı.
- Usta oyuncu Halil Ergün, 79 yaşında, Yaprak Dökümü dizisinin final sahnesini bir televizyon programında yeniden canlandırdı.
- Halil Ergün'ün ilk okuduğu roman Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü'dür.
- Yaprak Dökümü dizisi 2006-2010 yılları arasında yayınlanmıştır.
Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden "Yaprak Dökümü", yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Dizinin başrollerinden usta oyuncu Halil Ergün, yıllar önce canlandırdığı "Ali Rıza Tekin" karakteriyle bir kez daha seyirci karşısına çıktı.
FİNAL SAHNESİNİ YILLAR SONRA YENİDEN OYNADI
79 yaşındaki Ergün, katıldığı bir televizyon programında, dizinin hafızalara kazınan final sahnesini yeniden canlandırdı. Yayın sırasında oldukça duygulanan Ergün, rolünü oynarken gözyaşlarına engel olamadı.
"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE BOYNUMA SARILIYOR"
O anları anlatırken geçmişe dönen oyuncu, "Çok etkilendim. Şu anda efsanevi bir hayat yaşıyorum sanki. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim herkes boynuma sarılıyor. Dizideki tüm oyuncular muhteşemdi, sinema tadında bir yapımdı" diyerek duygularını paylaştı.
"İLK OKUDUĞUM ROMAN YAPRAK DÖKÜMÜ'YDÜ"
Halil Ergün, dizinin kendisi için taşıdığı özel anlamı da ilk kez açıkladı. Ünlü oyuncu, Reşat Nuri Güntekin'in romanını çocuk yaşta okuduğunu belirterek, "İlk okuduğum roman Yaprak Dökümü'dür. İlk teklif geldiğinde çok korktum. Ölüm sahnesi için erkenden bahçeye çıktım, çocuklarım yukarıdaydı. Vedalaşma duygusunu yaşamak istedim; gözlerimi kapayıncaya kadar çok etkilendim" ifadelerini kullandı.
BİR DÖNEMİN SEMBOLÜ OLAN KARAKTER
2006–2010 yılları arasında yayınlanan "Yaprak Dökümü", dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olmuş, toplumsal yapıya ve aile ilişkilerine ayna tutan hikayesiyle büyük yankı uyandırmıştı.