Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından aralarında ünlü isimlerin de olduğu 400 kişiyi sildi

Ekranların sevilen oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından 400 kişiye yakın ismi takipten çıkardı. Kaygılaroğlu'nun sildiği kişiler arasında yakın arkadaşı Kaan Yıldırım'ın yanı sıra Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli ve Demet Özdemir gibi isimler de bulunuyor.

Sefirin Kızı dizisindeki Gediz rolüyle büyük beğeni toplayan Uraz Kaygılaroğlu, UCİM elçisi olarak Kahramanmaraş depremleri sonrasında uzun süre bölgede kalarak çocuklarla zaman geçirmişti. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından bir temizlik yaptı.

YÜZLERCE İNSANI SİLDİ

Kaygılaroğlu, sosyal medyada detoksa gitti ve yaklaşık 300-400 kişiyi takipten çıkardı. Uraz Kaygılaroğlu'nun takipten çıkardığı isimler arasında yakın arkadaşı Kaan Yıldırım'ın yanı sıra Engin Öztürk, Demet Özdemir, Aras Bulut İynemli ve Hazal Subaşı gibi isimler bulunuyor.

Uraz Kaygılaroğlu kısa süre içinde arkadaşı Kaan Yıldırım'ı yeniden takibe alması dikkatlerden kaçmadı.