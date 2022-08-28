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Ünlülerin akınına uğrayan düğüne, Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu

Magazin Haberleri

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir dünyaevine girdi. Çiftin hayatlarını birleştirdikleri düğüne, Oğuzhan Koç'un giydiği yüksek topuklu ayakkabı damga vurdu.

Uzun bir süreden bu yana mutlu ilişkilerini sürdüren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, bugün arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün töreni ile dünyaevine girdi.

ŞAHİTLİKLERİNİ ACUN YAPTI

Ünlü çiftin nikah şahitliklerini yapımcı Acun Ilıcalı yaptı. Ancak düğün törenine Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu.

TOPUK BOYU DİKKAT ÇEKTİ

Şarkıcının giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

İşte o ayakkabılar:

Ünlülerin akınına uğrayan düğüne, Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu


Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Demet Özdemir Oğuzhan Koç Magazin Haberler

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