Ünlülerin akınına uğrayan düğüne, Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu
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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir dünyaevine girdi. Çiftin hayatlarını birleştirdikleri düğüne, Oğuzhan Koç'un giydiği yüksek topuklu ayakkabı damga vurdu.
Uzun bir süreden bu yana mutlu ilişkilerini sürdüren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, bugün arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün töreni ile dünyaevine girdi.
ŞAHİTLİKLERİNİ ACUN YAPTI
Ünlü çiftin nikah şahitliklerini yapımcı Acun Ilıcalı yaptı. Ancak düğün törenine Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu.
TOPUK BOYU DİKKAT ÇEKTİ
Şarkıcının giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.
İşte o ayakkabılar: