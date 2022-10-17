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Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba

Magazin Haberleri

MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu'nun bir alışveriş merkezindeki görüntüleri gündem oldu. Sivrioğlu'nun koruma ordusuyla mekana girmesi sosyal medyada tepki çekti.

MasterChef Türkiye'de jüri üyesi olarak ekranlarda boy gösteren Şef Somer Sivrioğlu'nun sosyal medyaya yansıyan görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

KORUMA ORDUSUYLA GİRİŞ YAPTI

Sivrioğlu'nun bir alışveriş merkezinde kalabalık bir koruma ordusuyla dolaşmasına kimse anlam veremedi. Sosyal medya kullanıcıları bu duruma tepki gösterdi. Görüntülerle ilgili kısa sürede binlerce kişi tarafından yorum yapıldı.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba

GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI

Söz konusu paylaşımlar arasında, "Adamı kaçırıp yemek tariflerinin formüllerini alabilirler", "Neden bu kadar koruma?", "Adam kuru fasulyeyi iyi yapıyor diye korunuyor" gibi yorumlar yer aldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba

Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba

Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba

Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba

Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba

Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba

Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba

Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba

Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba

Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba

Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba

Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba

Ünlü şef Somer Sivrioğlu koruma ordusuyla geziyor! Sosyal medyaya düşen görüntüye yapılan yorumlar bomba

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin

Somer Sivrioğlu Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Ütopik Yorumcu:

Masadaki yemekleri görmesin diye yapılan yorum ile milletin yemeğini yemesinler diye zor zat ediyorlar efsane ahhashhaa

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