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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a "Hayırlı olsun" mesajı

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Sinan Akçıl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterilen Murat Kurum'la olan fotoğrafını yayınladı. Kurum'un resmen aday olduğunun açıklanmasının ardından Akçıl'dan "Hayırlı olsun" mesajı geldi.

AK Parti'nin İstanbul adayı, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu. Kurum'un adaylığının ardından ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kurum'la olan fotoğrafını paylaştı. Dün akşam Kurum'la görüştüklerini söyleyen Akçıl'ın paylaşımına yorum yağdı.

ADAYLIĞINA SEVİNDİ

AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığını "İstanbul Muradına Kavuşacak" sözleriyle ilan etti. Kurum'un adaylığına sevinen isimlerden biri de ünlü şarkıcı Sinan Akçıl oldu.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı

PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Ünlü şarkıcı Kurum'un adaylığı açıklandıktan birkaç saat sonra dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dün akşam Murat Kurum'la bir araya geldiğini söyleyen Akçıl "Çevremde de, dinleyici kitlemde de bir çok kişiyi "gençlik ve güven" duygusu heyecanlandırıyor, dün akşam İstanbul un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an. Hayırlı olsun." dedi.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan İBB adayı Murat Kurum'a 'Hayırlı olsun' mesajı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Murat Kurum Sinan Akçıl Magazin Politika Haberler

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Yorumlar (1)

Quantum:

Sizin olduğunuz yerde ne güven olur nede umut

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