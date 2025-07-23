Ünlü şarkıcı sahnede yaşadığı kazayla yürekleri ağızlara getirdi

Ünlü pop yıldızı Lady Gaga, Las Vegas'taki konserinde sahnede yürürken dengesini kaybedip yere düştü. O anlar, konserdeki hayranların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

39 yaşındaki Gaga, T-Mobile Arena'da düzenlenen "Mayhem Ball" konserinde Vanish Into You adlı şarkısını söylerken bir kameramanın dengesini kaybetmesiyle olaylar zinciri başladı. Gaga, kameramanın ekipmanını düzeltmek için durdu ve ardından yürümeye devam etti. Ancak birkaç saniye sonra kendisi de tökezleyerek yere kapaklandı.

İlk sendelemesini toparlayan şarkıcı, şarkıya devam etti ancak kısa bir süre sonra ikinci kez dengesini kaybederek sahnenin kenarından seyircilerin hemen önüne düştü. Yani hayranlarına sadece birkaç adım mesafede yere yığıldı.

Olayı izleyen hayranlardan biri, bu anları TikTok'ta paylaşarak, "Zavallı Gaga, şarkının ortasında düştü. Kameraman da az önce düşmüştü," ifadelerini kullandı.

Neyse ki Gaga hemen ayağa kalktı ve hiçbir şey olmamış gibi şarkıya kaldığı yerden devam etti. Bu hareketi, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Bu talihsiz olay, Gaga'nın 16 Temmuz'da başlayan dünya turnesinin ilk haftasında yaşandı. Turne, Ocak ayında Japonya konserleriyle sona erecek.

Benzer sahne kazaları son dönemde başka ünlülerin de başına geldi. Beyoncé, Teksas konserinde sahnede bir arabayla yükseltilirken araç takılı kalmış, şarkısını durdurmak zorunda kalmıştı. Araba tehlikeli şekilde yan yatınca ekip müdahale etmiş ve Beyoncé tekrar şarkıya devam etmişti. O anlarda seyircilere dönüp, "Eğer bir gün düşersem, sizin beni yakalayacağınızı biliyorum," diyerek sevgi mesajı vermişti.

Katy Perry ise Avustralya'daki konserinde dev metal bir küreye tırmandığında zor anlar yaşamış, ardından sahnede kaygan bir dekor nedeniyle neredeyse düşüyordu. Ekip anında müdahale ederek olası bir kazayı önlemişti.